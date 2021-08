Redacción

León.- La suspensión de plano contra el título de asignación de León sobre la Presa El Zapotillo, que un juez federal concedió al ejido Agua de Obispo y a la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos tras un amparo, impediría que la ciudad pudiera obtener agua de la futura presa.

De acuerdo a información del Diario NTR de Guadalajara, a partir de la suspensión, que en un inicio sólo favorecería al ejido, la asignación de agua a León no podría hacerse efectiva, pues implicaría un desacato a la resolución.

Tal suspensión se suma a la que ya se había concedido al mismo ejido para que el acueducto no pasara por su territorio y que obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a modificar el trazo de la obra. Situación que fuera uno de los problemas que argumentó la empresa Abengoa –titular de la concesión del agua que se almacenaría en la presa– para no realizarla.

Fue el juez primero de distrito en materia Administrativa, Civil y de Trabajo, quien consideró que la asignación de agua afecta al ejido y por lo que concedió la suspensión de plano y señaló que:

“Para efecto de que el ejido Agua de Obispo del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, no sea privado de la posesión y disfrute de aproximadamente 473.6 hectáreas de uso común, de monte, temporal y agostadero que forman parte de los bienes agrarios del referido ejido por las autoridades señaladas como responsables”.

Los argumentos

El ejido y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos presentaron el amparo como parte del expediente 353/2020, en consecuencia a un primer reclamo de asignación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) otorgado el 30 de enero de 2015 bajo el número 08JAL155604/12HBOC15.

Título, que permitía a León “aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 119 millones 837 mil metros cúbicos anuales para uso público urbano que se extraerá de la Presa Zapotillo”.

A decir de los ejidatarios, el título de asignación afecta sus derechos “al disponer del agua ubicada en dicha presa para abastecimiento de la ciudad de León, Guanajuato, sin que sean protegidos nuestros derechos, entre ellos, el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el derecho al desarrollo”.

Lee más al respecto: En el Zapotillo el agua no alcanza para León: pobladores advierten sequía y escasez.

Los ejidatarios agregaron que al entregar la asignación a SAPAL, las autoridades federales y estatales fueron omisas al no presentar el costo económico, social y ambiental, con lo que violan sus derechos humanos y garantías “de igualdad y de propiedad, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano, de acceso al agua, del derecho a la alimentación y del derecho al desarrollo con dignidad”. Además, no se presentaron estudios de riesgo e impactos ambientales ni se llevaron a cabo las consultas públicas que marca la ley.

En la demanda se precisa también que con la construcción del acueducto y el trasvase necesarios para llevar agua a la ciudad de León desde El Zapotillo se priva al ejido de manera ilegal de la propiedad, posesión y disfrute de 473.6 hectáreas, pues la infraestructura tendría que pasar por sus tierras, las cuales les fueron dotadas desde octubre de 1943.

“Con la asignación de agua a la ciudad de León nos veremos afectados, toda vez que no existe agua suficiente para trasvasar y por ello está en riesgo la sustentabilidad de una región, como la región alteña, y en específico el lugar donde realizamos nuestras actividades productivas y lo que ello implica: acceso efectivo al agua potable para las comunidades y acceso efectivo al agua para la producción de alimentos”.

La suspensión de plano fue concedida ante la petición de los ejidatarios para “evitar un daño inminente e irreparable”.

AMLO: una visita pendiente

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo invitó a la gira por Yahualica –se desarrollará el sábado–, la cual considera un encuentro con integrantes de las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo.

Sin embargo, detalló que solo irá de oyente, pues el asunto de la presa y el diálogo con los afectados es un tema federal.

“Voy a acompañarlo el día sábado y vamos a escuchar a ver qué planteamientos hay. Con mucho gusto estaré ahí con el presidente. (Iré) a escuchar, el presidente planteó que era importante conocer la opinión de los pobladores de manera principal, hay muchas voces en torno a este tema, pero creo que lo que es indispensable es escuchar la voz de quienes ahí viven”.

Más detalles: AMLO irá a Jalisco por El Zapotillo; pero en Guanajuato, aún esperan cita

Asimismo, aseguró que no hará nada por la fuerza en torno a la presa El Zapotillo, pero adviertió que si no se resuelve el problema, habrá consecuencias.

“También voy a decirles que si no reiniciamos esa obra, porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar, y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto, sólo de crear unos bordos de protección porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua no sólo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer, y decirles que compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la presa, pues no va a haber agua ni para Los Altos, ni para Jalisco ni para León”.

Hay una alternativa, explicó, aunque no dijo cuál, y además debe considerarse que la presa pertenece a los mexicanos, pues se hizo con dinero del presupuesto.

“No sin los afectados“ No obstante, los pobladores de Temacapulín pidieron al presidente reconsiderar su visita a la zona y visitar directamente los pueblos afectados, como este, toda vez que requieren ser escuchados antes de la construcción. Por esta razón y luego de la confirmación de la visita de AMLO, los pobladores convocaron a una rueda de prensa para solicitar que sus peticiones sean consideradas.

Con información de Diario NTR de Guadalajara. Checa la versión de su portal AQUÍ.

ac