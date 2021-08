Staff Correo

León.- El gobierno de Guanajuato por el momento sólo se mantendrá expectante de los acuerdos que genere el presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, respecto al desarrollo del proyecto de la obra de la Presa El Zapotillo.

Sin invitación directa y sin información actualizada al momento, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo descartó su presencia en la reunión que su homólogo jalisciense, Enrique Alfaro, confirmó públicamente como parte del encuentro con los habitantes e integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Al ser cuestionado por estos diálogos, Rodríguez Vallejo recalcó la importancia de El Zapotillo al ser un proyecto que pretende de dotar de agua en un 76 por ciento a los Altos de Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como a León con el 24 por ciento restante. Sin embargo, justificó su ausencia y llamó a la prudencia para conocer primero la dinámica de la visita de López Obrador al estado vecino.

“No… Van a estar en Jalisco, no viene aquí (…) Yo creo que lo que convenga al proyecto ahí estaremos… si conviene que estemos o no estemos (…) a lo mejor es un diálogo del presidente con los habitantes. No sé. Yo también vi la noticia en la mañana y esperaremos”, señaló el gobernador guanajuatense.

Este mismo jueves, se difundió un nuevo fallo que concede el amparo y suspensión para el paso del Acueducto Zapotillo, en su tramo Los Altos-León, sobre terrenos de uso agrícola que un privado promovió. Ante esto, Rodríguez Vallejo recomendó la expropiación como medida de solución al desarrollo.

Aunque pidió que se resolviera el primer paso con el tema de la presa, el mandatario estatal, dijo que es un caso en el que se podría utilizar el interés público para darle continuidad pues “la verdad es que si no se da el acueducto tampoco se podrá llevar a gua a los Altos de Jalisco. No solo es León. Es vital el acueducto”.

“Para eso están las expropiaciones… no solo se requiere hacer la compra venta de voluntad, hay algo que se llama causa de utilidad pública, por eso la ley permite a los gobiernos expropiar terrenos cuando hay utilidad pública (…) Cómo lo hemos hecho aquí en muchos otros temas. Muchas veces en carreteras, caminos”.

Voluntad política Pese a no haber tenido contacto reciente con el gobernador de Jalisco, Diego Sinhue Rodríguez destacó que a diferencia del pasado hoy sí hay acuerdos entre estados por el tema del agua, según expresó, orillados por la necesidad de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Los Altos de Jalisco y León. El 7 de agosto del 2013 la SCJN falló en contra de la elevación de la cortina y la suspensión definitiva se ejecutó el 3 de julio de 2014. Pese a este antecedente, el 29 de junio de 2019 Rodríguez Vallejo firmó el “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde” con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, basándose en la altura de 105 metros. “Pero no será rápido. Aun con que se destrabara y conluyera la presa, el acueducto lleva su tiempo. Estaos hablando de años, pero irán avanzando. Que el presidente lo tenga en mente es buena noticia”, afirmó. Al final, recordó que sigue esperando reunión para hablar con el presdente de este y otros temas pendientes. “Ojalá me la de antes de irme a Europa, pro que tenemos esta gira ya programada y confirmada para los primeros días de septiembre”, concluyó.

