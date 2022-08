Dos víctimas originarias de San Luis Potosí y San Miguel de Allende acusaron al nieto de Marcerlo de los Santos y dijeron no ser las únicas

Guanajuato.- Cayó Marcelo ‘N’, nieto del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, por violación.

Marcelo ‘N’ fue detenido tras el presunto abuso sexual de Gaby N. la noche del 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero. La mañana de este miércoles 24 de agosto, Marcelo quedó detenido.

Una denuncia pública en redes sociales, acusa que habría muchas otras víctimas del nieto del ex gobernador además de Gaby. La víctima compartió en redes sociales una denuncia pública en que aseguraba no ser la única víctima.

Contó que todos los meses han sido un proceso difícil y cansado por el que pasó. Además acusó el silencio que se vio obligada a mantener por el caso. Por ello pidió a la Fiscalía de San Luis Potosí a actuar con apego al derecho y para defender a la víctima y no a “un poderoso amigo del Fiscal”.

Abusos ocurrieron también en Guanajuato

Otra usuaria, aparentemente originaria del estado de Guanajuato respaldó esta acusación, afirmando en sus redes sociales que ella misma sería víctima.

Dijo que tras compartir lucha con Gaby, se había decidido a denunciar confiando en el apoyo de la fiscalía de Guanajuato.

La joven contó que hace dos años vivió “un evento de violencia sexual en San Miguel de Allende”, pero por mucho tiempo lo mantuvo en secreto por temor.

Por ello señaló que procederá jurídicamente contra el abusador junto a las otras posibles víctimas que este haya dejado.

“Ahora con el tiempo me he dado cuenta que no estoy sola. Tengo el apoyo de mis seres queridos y del Estado para luchar por mi justicia y poner un límite a esta transgresión a mi cuerpo, mi concepción como mujer y mi dignidad por persona”.

Una lucha de todas

Ambas víctimas contaron el alivio sentido tras la detención de Marcelo, señalaron que seguirían en el proceso buscando justicia, pero reafirmaron que no lo harían solas. Tanto familia y seres queridos como otras víctimas las acompañan.

Las dos acusaron no luchar unicamente por su caso, sino por el de todas.

“Ninguna mujer tiene que vivir lo que yo he vivido, nadie tiene que pasar por esta situación y proceso tan desgastante, pero tristemente este tipo de situaciones pasan todos los días y es algo que se ha normalizado dentro de nuestra sociedad”, se lee en la publicación de Gaby.

En una publicación posterior Gaby confirmó que su agresor estaba siendo trasladado a Chilpancingo Guerrero para enfrentar la justicia.

Agradeció a la Fiscalía y a la Policía de Guerrero por hacer “en poco tiempo, lo que no pudo hacer la Fiscalía de San Luis Potosí en cuatro meses”.

Finalizó insistiendo en que hay más víctimas en su estado que no han tenido avances en sus carpetas, por lo que instó a dar celeridad y protegerlas.

