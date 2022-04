En 2021, un joven trató de abusar de ella en su propia casa. Roxana Ruíz se defendió y causó la muerte de su agresor

Ciudad de México .- Tras la revocación de un tribunal, se dio a conocer el fin de las medidas cautelares a la joven Roxana Ruiz, las cuales le habían permitido vivir su proceso legal en libertad.

En mayo de 2021, un joven trató de abusar de ella en su propia casa. Ruiz se defendió y causó la muerte de su agresor. Fue detenida y acusada de un cargo de homicidio simple con “exceso de legítima defensa”.

Roxana Ruíz pasó nueve meses en el penal Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, hasta que el pasado 17 de febrero un juez dictaminó que la prisión preventiva que le fue impuesta era contraria a los tratados internacionales suscritos por México. Ante ello, la joven fue liberada, en una decisión celebrada por colectivos feministas.

Revocan medidas cautelares

A través de un comunicado, el colectivo feminista Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nezas, dieron a conocer que revocaron la “resolución que modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imponiéndole nuevamente la medida de prisión preventiva, por lo que podría regresar a prisión”.

Ante ello, el colectivo asegura que la medida atenta contra los derechos de Roxana, por lo que denunciaron que “el recurso de Apelación presentado por el tribunal de Texcoco no tiene ninguna justificación legal”.

Debido a esta situación, los colectivos y mujeres se plantaron frente al Poder Judicial de la Federación y aseguraron que no se van a mover hasta que no les den una resolución a favor de Roxana Ruíz.

El caso de Roxana Ruíz

Roxana, de origen oaxaqueño, tenía 21 años, cuando regresó de trabajar y se encontró a una amiga con la que se quedó a platicar a unas calles antes de llegar a su domicilio, en Nezahualcóyotl.

Minutos después se unió a la plática Sinaí, un joven a quien conocía de vista. Cuando ella se despidió de su amiga, este se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando. Se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano. Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar. Me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto. Insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí. Sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán: es su culpa ella. Lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó en una carta difundida por la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas.

El hombre atacó y violó a Roxana por lo que ella se defendió y, en el forcejeo, Sinaí murió.

Un vecino dio aviso a las autoridades por lo que Roxana fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no le tomaron su declaración por ser un víctima de violación.

