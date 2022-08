Sobre si el adolescente extorsionador en Celaya es hijo de la regidora panista María Cristina Villalobos, esto aún no se confirma

Luz Zárate / Staff Correo

Celaya.- Aunque extraoficialmente se dice que el adolescente detenido como presunto extorsionador en Celaya es hijo de la regidora panista María Cristina Villalobos Hermosillo, esto no ha sido confirmado. Así, ni la regidora o fuentes oficiales han abordado el tema, pero tampoco lo han negado.

El adolescente extorsionaba a diversos comerciantes de la Central de Abastos y los amenazaba con la finalidad de poder cumplir su cometido. Al recibir la denuncia, Agentes de Investigación Criminal iniciaron la investigación y lograron la captura del joven criminal.

Lee más: Con dinero y hasta un auto, cae adolescente extorsionador de la Central de Abastos de Celaya

Al momento de la detención el detenido llevaba una caja con el dinero que recién le había entregado el comerciante extorsionado.

Regidora calla sobre la presunta detención de su hijo

Foto: Correo

A la regidora del PAN, María Cristina Villalobos Hermosillo, se le preguntó sobre los videos y fotografías que han circulado en redes sociales y grupos de whatsapp, en los que señalan a su hijo como el presunto extorsionador que fue detenido el jueves pasado. Sin embargo, prefirió no emitir opinión. No aceptó el hecho, pero tampoco lo negó. Sólo se limitó a decir que no quiere poner en riesgo a su familia.

En redes sociales se difundió un video en el que se asegura que sus hijos de la regidora y su esposo están relacionados con actividades delictivas. Además, se difundió el video de la detención de un menor de edad acusado de extorsionar a comerciantes del Mercado de Abastos y se le señala como hijo de Cristina Villalobos.

Sobre esas acusaciones, la regidora panista Cristina Villalobos pidió respeto a su “decisión personal de no declarar”.

Sobre la detención que hizo la Fiscalía de un menor de edad por el delito de extorsión, y que trascendió es uno de los hijos de la regidora, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, no lo confirmó, pero mucho menos lo negó. Pidió que de avances de la investigación la Fiscalía General del Estado.

“Francamente aquí yo no descartaría que pudiera ser, pero tampoco lo podría confirmar, porque son investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía”.

Huett López dijo que se ha identificado a jóvenes que delinquen y trabajan para un grupo delictivo local o que son “imitadores”.

Cada vez más jóvenes delinquen, lamenta Rivera Peralta

Foto: Martín Rodríguez

Ante el anuncio de la Fiscalía General del Estado sobre la detención de un adolescente que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes del Mercado de Abastos, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que cada vez son más los menores de edad que se dedican a delinquir. Destacó no es sólo el delito de extorsión en el que incurren los adolescentes y jóvenes, sino también en otros de alto impacto.

Rivera expuso que el 60 % de las personas que son detenidas por faltas administrativas y por incurrir en un delito, son jóvenes que oscilan entre los 14 y los 26 años de edad. Destacó que la participación de la mujer ha aumentado un 100%.

Lee también: Lanzan línea telefónica para denunciar extorsiones en Celaya

“No es únicamente (en extorsión), es en delitos en general. Poquito menos del 60% de las detenciones y de faltas administrativas son ocurridos por personas entre los 14 y los 26 años de edad. Necesitamos fortalecer mucho la prevención, no es de que un día para otro ellos empiecen a participan en actos delictivos”, señaló.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que hay que trabajar mucho en la prevención dentro de los hogares, las escuelas y las comunidades.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado no dio a conocer el nombre del joven detenido “por razones de su edad, y en términos de las atribuciones establecidas por las leyes aplicables”.

Te puede interesar:

ac