Celaya.- En cuatro años, la colonia Lindavista de Celaya y sus alrededores se ha convertido en una zona con foco rojo de violencia. De acuerdo a la hemeroteca de Correo, los hechos delictivos en dicha zona van desde el narcomenudeo, robo a vehículos y transeúntes, ataques a comercios, ejecuciones y violencia infantil.

El hecho más reciente es la masacre en el Hotel Gala en la calle Azalea, donde once personas fueron ejecutadas por un comando, el cual también atacó dos establecimientos de venta de alcohol ubicados en la misma calle.

Lo anterior ocurrió luego de que la madrugada del mismo lunes, vecinos de la colonia localizaran varias bolsas de plástico con restos humanos en la calle Camelia, casi esquina Fresno. Es decir, a un minuto de donde ocurrió el ataque en el hotel.

Pero la violencia en Lindavista no inició hace poco.

Masacre en Hotel Gala: el reflejo de cuatro años de violencia sin atención

De acuerdo con vecinos, la inseguridad comenzó a ascender en el 2017 luego de un ataque armado que dejó a dos muertos en Tropidisco, un establecimiento del hotel Gala, ubicado a un costado de este.

Para el 2020, la colonia ya era ubicada como una de las más peligrosas de Celaya, ya que en ese año se registró otra masacre en el ‘Negros Bar‘, la cual dejó cuatro muertos y cinco heridos. Esto, a seis meses del asesinato de Gabriel, un estudiante del Tecnológico que fue atacado en un asalto, mientras esperaba el camión.

En el 2021, los dueños de comercios en la colonia Lindavista fueron las principales víctimas, pues de noviembre a septiembre se registraron ataques en barberías, carniceras y talleres, en todos estos ataques los propietarios murieron.

Pero para Huett nada de esto es ‘fortuito’

La masacre en el Hotel Gala es el segundo hecho doloso que ocurre en uno de sus establecimientos en Lindavista, pues desde el 2017 otros bares cerraron por ataques armados

Sin embargo, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, sostuvo que este tipo de sucesos no ocurren de manera fortuita. Para ella, la masacre obedece “a la disputa entre grupos criminales”.

“Estos eventos no son fortuitos. No son eventos que hayan ocurrido en un bar donde estaban jóvenes o ciudadanos promedio conviviendo, ocurre en espacios donde desafortunadamente hay la presencia de personas que tienen relación con alguna actividad criminal”. Así lo sentenció en un primer momento.

En segundos, reviró: “no me refiero en específico a las víctimas, que eso la investigación lo irá determinando”. Sin embargo, insistió: “pero no es un caso fortuito, estamos hablando de casos de violencia entre grupos organizados”, dijo en entrevista para Noticieros en Línea.

Huett nuevamente responsabilizó del crimen al cártel de Santa Rosa de Lima, que —aunque ya se suponía extinto por los trabajos de seguridad— ahora haría frente al jalisciense. De esta manera, omitió alguna propuesta para combatir el foco rojo de la zona —aparente y plenamente identificado— para limitar su intervención a una “guerra entre cárteles”.

“Ocurre porque hay con quien enfrentarse. En esos estados probablemente no haya una organización local, o si la hubo era muy débil. Entonces llegan estos liderazgos nacionales, ocupan espacios y no encuentran oposición. Si no encuentran oposición, no se dan estos hechos de violencia”, dijo.

Para acabar con el tema, Sophia Huett consignó la responsabilidad al nivel federal, por lo que “no importa cuántas personas sean detenidas y sentenciadas en Guanajuato”, sino que falta “debilitar las estructuras criminales”.

De vuelta a la ‘costumbre’

Masacre en Hotel Gala: el reflejo de cuatro años de violencia sin atención

“Se escuchó muy feo. Luego de al menos unos 50 disparos y los gritos, solo pensamos en irnos hasta la parte trasera de nuestras casas. No sabíamos bien qué estaba pasando. De pronto se escucharon cómo arrancaron camionetas y gritos de “vámonos, vámonos”. De repente un fuerte olor a pólvora y gasolina”.

Así narra una vecina de la zona el ataque de la noche de este lunes en la zona del Hotel Gala. Hoy los señalamientos de clausura cubren los negocios de la masacre, los estudiantes iniciaron sus clases ‘de manera normal’ y los habitantes retomaron sus rutinas. Aunque ven de reojo el lugar a su paso, ya han vivido ataques similares y parece que saben lo que sigue.

“Ya hemos vivido más ataques en la zona. Acá en la parte de atrás se dio también uno similar, al Negros Bar, donde también hubo muertos y le echaron lumbre. ¡Qué bueno que no tronó la granada, sino hubiera habido más difuntos! Ya desde que estaba el Tropidisco hemos vivido casos así, ya hasta nos acostumbramos”, relata una de las vecinas.

También narra que le tocó vivir el ataque en el Canacas Bar y ver cómo salían algunas mujeres heridas. “Fue algo horrible, pero te acostumbras”, dice.

Una escuela primaria a tres cuadras, la Eliseo Bandala, primero preveía suspender clases. No obstante, pese a todo, las retomó.

