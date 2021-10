Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López señaló que se le debe dar seguimiento a cada uno de ellos para evitar que aquellos que no tenían colusión criminal, puedan ser atraídos por la delincuencia.

Lo anterior, luego de que más de 100 policías municipales y tránsitos fueron despedidos de la corporación en el municipio de Juventino Rosas por nexos con el crimen organizado, por lo que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional tomaron el control de la seguridad.

“Lo que siempre he sugerido es que no podemos dejar policías sueltos, mi sugerencia de siempre, de todos los años, es darles algún tipo de seguimiento tanto para aquellos que a lo mejor no sean del narco, darle un tipo de acompañamiento hasta con programa de trabajo o que se movieran a otras zonas, pero en el caso de que se trata de una colusión criminal o que no haya sido comprobada o para lo cual haya una sospecha, no los podemos perder de vista”, dijo.

Sophia Huett manifestó que continúan las investigaciones y afirmó que a casi una semana de que las autoridades estatales y federales asumieron el control de la seguridad en el municipio, no se han registrado delitos de alto impacto y se ha tenido la aceptación de la ciudadanía.

Por otra parte, dijo que ante sospechas de nexos entre policías y el crimen organizado el esquema que se debe tomar no es solo dar de baja al policía, sino que se tienen que presentar los casos ante la Fiscalía General del Estado, para que “no sea una baja sino que realmente quien esté traicionando un compromiso institucional sea presentado ante la justicia”

Al ser cuestionada si se llevarán a cabo depuraciones en otras corporaciones municipales, Sophia Huett dijo que cada alcalde y alcaldesa es responsable de su Policía Municipal.

“A lo mejor hoy es Juventino Rosas, pero si el día de mañana en alguna otra corporación policial se determina que hay algún nexo ya sea a un nivel bajo, medio o superior, pues sin duda es un asunto que se debe llamar a cuentas y de todas las corporaciones”.

Buscan esconderse En otro tema, descartó que Raúl Ivan “N” integrante de un grupo criminal ‘La Línea’ que opera en Ciudad Juárez, Chihuahua y quien fue detenido en San Francisco del Rincón, buscara asentarse en la entidad, por el contrario, dijo que solo se estaba escondiendo. “Buscan esconderse, buscan evadir la acción de la justica, esta persona tenía una orden o algún tema relativo con la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y gracias a la colaboración en Guanajuato se dan estos mecanismos y es como sale a la luz su detención”. Dijo que no es la primera vez en esta entidad en donde los criminales buscan esconderse, “Guanajuato es un estado próspero en donde un buen vehículo o fraccionamiento es buscado por este tipo de delincuentes buscando siempre hacerse pasar por personas prosperas”.

