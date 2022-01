La Regla Rota advierte aumento en denuncias de violencia contra la mujer en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- El Colectivo La Regla Rota documentó, tan solo en los dos años que lleva pandemia por COVID19, cerca de 100 casos de violencia contra la mujer tan solo en el municipio de Salamanca. En su mayoría, las denuncias fueron por violencia sexual y violencia física. Además, estos casos se han registrado en medio de la orfandad jurídica porque las dependencias encargadas del tema no avanzan en las investigaciones de los procesos debidamente por esta contingencia de salud.

Patricia Vega, representante de este colectivo en Salamanca lamentó que la violencia hacia la mujer no ceda:

“No baja, seguimos igual, no disminuye, además de que las instituciones entran en confinamiento por la pandemia y nos vuelven retrasar la aplicación de la Ley. Los casos que se denuncian se vuelven a detener y tampoco se hace algo para disminuir este tipo de abusos”, dijo.

La representante de colectivo precisó que, en lo que va del año, en estos primeros 15 días se tienen 2 casos registrados. Por otro lado, durante la pandemia desde hace casi 2 años, y sumando estos últimos dos, ya se casi se alcanzan los 100 casos, solo en este municipio y que se han atendido por violencia doméstica.

“La principal violencia que se ejerce contra la mujer son el abuso sexual a niñas y la violencia física; los que evidencia que la mujer sigue siendo la más vulnerable, las causas son muchas, pero siempre es eso que la mujer es siempre minimizada, la más vulnerable, la más violentada y la más olvidada porque no se tienen los mecanismos para que las protejan, se les respete y se les valore. Siempre la mujer está dentro de lo doméstico, dentro de lo privado, no existe un sistema social que les ayude, por eso desde el colectivo se han insistido en programas de equidad de género, de perspectiva de género para que se vaya atendiendo esta situación que deja a las mujeres en estado de indefensión”, precisó.

Finalmente, dijo que estas cifras son solo de aquellas que se atrevieron a denuncias y que se estima apenas es una cuarta parte de los casos que se registran.

“Existe una gran orfandad institucional y aquellas que se llegan a animar, se enfrentan al tema de que denunciaron, pero no procede porque se fueron al confinamiento o porque no hubo los mecanismos, porque no se tienen los mecanismos de defensa y desisten, aparte de aquellas que por pena, por vergüenza ya no hacen la denuncia, por lo que dijo los casos con muchos más que los actualmente están visibles”, lamentó.