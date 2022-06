Ante la inseguridad para taxistas en Guanajuato, muchos de ellos optan por no trabajar en turnos nocturnos ya que se exponen

Staff Correo

**Con información de Luz Zárate, Daniel Moreno, Nayeli García, Redaccción

Guanajuato.- La ola de violencia que se vive en Guanajuato ha afectado a distintos sectores. Uno de los que más preocupa es la inseguridad para taxistas que se vive en el estado. Desde asaltos hasta secuestros, los conductores se ven vulnerables mientras hacen su trabajo.

Ante la inseguridad para taxistas en Guanajuato, muchos de ellos optan por no trabajar en turnos nocturnos ya que se exponen a más delitos. Además, muchos de ellos señalan que “no hay gente” por las noches, pues las calles lucen vacías.

Por otro lado, señalan que ya ningún lugar es completamente seguro. Esto ya que en muchas ocasiones los asaltos y las agresiones no suceden en colonias inseguras o a altas horas de la noche, sino a pleno día.

En Celaya abandonan las calles por inseguridad

Foto: Martín Rodríguez

En Celaya se acaba el trabajo para la mayoría de los taxistas a partir de las 8 ó máximo nueve de la noche. Aunque sí hay quienes trabajan de noche, son muy pocos debido a la Inseguridad para taxistas y a los hechos delictivos a los que se pueden exponer.

Taxistas entrevistados dijeron que no trabajan de noche desde hace algunos años. Muchos dejaron de hacerlo cuando la inseguridad comenzó a mermar en la ciudad. Sin embargo, hoy la situación es más preocupante.

Manifestaron que antes lo más grave que les pasaba a los taxistas era un asalto en donde terminaban sin sus bienes y golpeados. No obstante, hoy en día los asaltantes son capaces de matar; además de que se exponen a que les roben la unidad o hasta los secuestren.

Varios taxistas coincidieron en que antes los asaltos los perpetraban en su mayoría hombres mayores de edad. Hoy en día hay menores desde los 14 años en adelante y ha aumentado considerablemente la cifra de mujeres; incluso las mujeres son más agresivas durante los atracos.

No hay gente en la noche, señalan

Foto: Martín Rodríguez

Julio Hernández, de los taxis verdes del sitio Aurrera y 25 años de experiencia, comentó que no tiene caso trabajar más tarde, pues además de exponer su integridad, no hay gente en las calles.

“Nos retiramos por la inseguridad. Aparte las oscuras calles que tenemos, es un arma para los asaltantes y la delincuencia. Trabajo hasta las 9 de la noche a más tardar porque ya no hay gente en las calles. Mi reloj para ya irme son los jóvenes de la secundaria,. Cuando salen en la tarde sé que ya es hora. Sí me ha tocado un asalto y hay muchos compañeros que han dejado de trabajar porque hay que llegar a casa, una familia nos espera”, dijo.

Javier Pérez, de los taxis verdes y que tiene su base en el sitio de Aurrera y 25 años de experiencia, manifestó que de 10 años a la fecha la situación de inseguridad para taxistas es complicada, pero en la actualidad lo es más.

“Yo dejo de laborar entre 7 y 8 quizás hasta las 9. La inseguridad es muy difícil. De por sí ya no hay gente a esa hora. La seguridad de uno está primero, antes trabaja hasta las 11 ó 12 de la noche y los fines de semana por ahí de la una o dos de la mañana. En la actualidad yo no trabajo más tarde. Tuve un asalto hace unos años. En ese momento fueron sólo golpes, pero hoy en día no se conforman con eso”, platicó.

Agustín Espinosa, de taxi verdes del sitio del centro comercial Parque Celaya, trabaja hasta la 1 o 2 de la mañana. Esto porque ya tiene clientes que recoge a esa hora. Si ve a alguien que le hace la parada en la calle y en la noche, ‘le tantea’ porque a veces son mujeres pero “solo es el gancho para asaltarlos”. S veces sí toma pasajes si son familias pero “es una moneda al aire”.

“Yo trabajo en la tarde noche, normalmente paro entre 1 y 2 de la mañana. Trabajo tarde porque tengo clientes ya de alguna manera seguros. No hay tanto riesgo de exponerme a levantar gente en las calles. Ha habido ocasiones que no hay ni siquiera patrullas. Sí es complicado, siempre ha habido mujeres que asaltan, pero ahora son más y son más agresivas incluso que los hombres”, comentó.

Evitan zonas de riesgo en Salamanca

Foto: Correo

Cuando los trabajadores del servicio de taxis comenzaban a reactivarse tras la pandemia, y con la disminución de los delitos de los que eran víctimas, nuevamente la mayoría ha decidido evitar trabajar por las noches y madrugadas, así como entrar a zonas consideradas de riesgo por la inseguridad para taxistas.

De acuerdo a los conductores, de febrero a la fecha la situación para el sector fue mejorando. Esto luego de 2 años de estar laborando en un 40% y detenidos gran parte de los más de 250 vehículos. Sin embargo, señalan que desde hace aproximadamente 3 semanas, los hechos de violencia registrados en el municipio han prendido las alarmas para el sector. Nuevamente reforzarán algunas restricciones ante la inseguridad para taxistas.

“La situación está regresando y es preocupante, más en las noches y madrugadas. Incluso del lunes para hoy martes compañeros reportaron que se escucharon balazos en por algunas zonas. Eso ocasionó que dejáramos de trabajar los poquitos que andamos en la noche. Ahora sí que necesitamos el dinero y en trabajo, pero primero está nuestra seguridad”, señaló Martín, quien tiene 15 años trabajando en el servicio de taxi.

Abandonan el turno nocturno

Foto: Correo

Por su parte, Agustín mencionó que en la línea donde trabaja han dejado como opción el trabajar el turno nocturno, y son pocos los que deciden hacerlo. Solamente atendiendo las solicitudes a través de llamada telefónica, y los que parecen confiables.

“De andar por la ciudad definitivamente no ya no es seguro. También le pensamos ir a algunas zonas aunque ya todo el municipio está igual. Por ejemplo para la zona sur a esas horas ya no vamos, y la verdad sí es muy triste que se reviva una situación de inseguridad”.

Los delitos de los que continúan siendo víctimas los operadores de taxi, son asaltos principalmente, por lo que esperan que autoridades de los tres niveles de gobierno tomen acciones para ofrecer la seguridad de todo el municipio, “luego de una situación crítica por la pandemia se requiere hacer las actividades con tranquilidad”.

‘La peor crisis’, lamentan

Foto: Eduardo Ortega

Ser taxista se ha convertido en una profesión de alto riesgo en donde se vive literalmente ‘al filo de la navaja’. Las huellas de la violencia las llevan marcadas en la piel pues, aunque intentaran defenderse, se ven atados de manos para poder traer armas o bien agredir a los pasajeros.

Don Miguel Ángel Parra tiene 40 años siendo taxista. Consideró que se vive la peor crisis de inseguridad y no existe ninguna garantía en su trabajo para poder ejercerlo.

A él le tumbaron los dientes a puras patadas cuando dos sujetos pidieron un servicio para Salamanca y, a la altura de una conocida empresa, lo bajaron y golpearon para robarle el dinero de la jornada del día. Estuvo casi un año en rehabilitación, pues también le cortaron dos dedos, ya que es diabético, y nadie lo apoyó.

“Está canijo que te quiten el poquito dinero que trae uno. Que te quiten las cosas del carro, los celulares, ya no traigo celulares buenos”.

Tras el robo, él tiene que pagar los daños, pues el dueño no se lo perdona. Por otro lado, si intentara defenderse con armas, señala que el Ministerio Público no estaría de su lado.

Profesión de alto riesgo

Foto: Eduardo Ortega

Con 23 años de experiencia, José Guadalupe Santibáñez, él tiene marcado un brazo con una cicatriz de casi 20 centímetros que no le dejan olvidar que su profesión es de alto riesgo. Esto ya que varias veces ha sido víctima de los ladrones.

Contó que ahorita hay dos parejas, hombre y mujer que están asaltando, y no hay forma de poder defenderse, pues no se sabe a quien se sube.

Él ya no trabaja después de las nueve de la noche y procura no ir a colonias como la Che Guevara, la 12 de Diciembre, o la San Martín de Porres; las peligrosa, señala.

No obstante, hay otros que se siguen arriesgando como Alejandro Hernández, taxista desde hace 35 años. Comentó que sigue prestando el servicio a todos los lugares, con el riesgo que eso implica.

Autobuses de Occidente cancelan viajes por inseguridad

Foto: Especiales

Por motivos de seguridad la empresa Autobuses de Occidente qué cubre la ruta de Celaya a Tarimoro y viceversa ha debido hacer ajustes a sus recorridos.

Por ejemplo, este lunes luego de un asalto sufrido al conductor de una de sus unidades se anunció vía redes sociales la cancelación de la parada de la ‘Mega’ hasta nuevo aviso.

Dicha parada se ubica casi en la esquina de avenida Lazaro Cárdenas y Constituyentes en la ciudad de Celaya. Representa el segundo punto de abordo mas importante luego de la central de autobuses esto en dirección Celaya-Tarimoro.

Al preguntar a las oficinas de la empresa señalaron que por el momento es la única modificación considerada. Sin embargo, quedará a consideración del conductor levantar o no pasaje en ciertas paradas a lo largo de la ruta especialmente la que se cubre en horarios nocturnos.

Por similares condiciones y en base también a la demanda de usuarios esta empresa hizo meses atrás algunas modificaciones en los horarios de salida cancelando temporalmente las últimas corridas sobre todo desde Celaya.

Actualmente las ultimas corridas anunciadas desde Celaya a Tarimoro por esta empresa se realizan partiendo desde la central camionera las 8:30pm 9:20pm y 10:30pm. Sin embargo, los choferes que las cubren solo tratan de ir bajando pasaje y no subir salvo en la parada de Cañones. De igual modo, algunos pasajeros vía redes sociales aseguran que a veces la empresa omite una o dos corridas y deben esperar mucho.