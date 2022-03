Concesionarios del servicio de taxi tradicional sostuvieron una reunión con diputados de la Comisión de Seguridad Pública

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Concesionarios del servicio de taxi tradicional reprocharon el rezago administrativo que existe en la Dirección de General de Transporte del Estado.

Esto al acumular más de 7 mil expedientes que no han sido tramitados incluso desde hace más de 10 años.

Ante ello, el subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, José Luis Manrique Hernández, justificó que no se ha dado salida a muchos de estos, porque son documentos falsos.

En la reunión que sostuvieron alrededor de 25 concesionarios del servicio de taxi tradicional con diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para dar seguimiento al análisis de la iniciativa del gobernador Diego Sinhué.

La propuesta

En ésta se busca que los taxis ejecutivos ya no requieran de un permiso para operar, sino solo llevar a cabo un registro.

Foto: Lourdes Vázquez

Gerardo Carpio, representante legal de la Asociación Civil de taxistas leoneses, señaló que hay más de 7 mil expedientes de transmisión de derechos, prórrogas de concesión y juicios de nulidad, detenidos:

“Con esta pandemia fallecieron muchos concesionarios y sus beneficiarios, pues están manifestando su derecho”, comentó.

Destacó que es necesario que la Secretaría de Gobierno lleve a cabo un programa de regularización para darle certeza jurídica al servicio de taxi tradicional.

“Porque sí nos han preguntado, ‘ya van a desaparecer los verdes, porque yo no tengo mi concesión’ ¿por qué?, ‘desde hace 5 años, 4 años, la tengo en un procedimiento administrativo en la dirección y no me lo han entregado. Nosotros hemos platicado en la Dirección y hay un rezago por la pandemia. Se entiende. Se dejaron de hacer muchas cosas, pero sí hay que darles esa certeza jurídica a los concesionarios, porque estamos muy preocupados”.

Foto: Lourdes Vázquez

“Quieren que actuemos de manera ilegal”, señala subsecretario

Respecto al rezago en la aprobación de expedientes que existe, el subsecretario de Servicios a la Comunidad señaló que son varios los factores que inciden en ello.

En primera instancia, son diferentes mesas en las que se tienen que validar los expedientes, desde la Dirección de Transporte hasta la oficina de la secretaria de Gobierno.

En segundo término, no todos los expedientes están completos y que algunas de las solicitudes no están dentro del marco de la legalidad.

“El expediente a todas luces es ilegal. Nos están pidiendo que cometamos actos que no van a pasar. Hay documentación que es evidente y a todas luces falsas, poderes, etcétera”.

Finalmente, señaló que la pandemia también afectó a la operatividad.

“Eso no implica que no haya coordinación. Estamos sacando los expedientes, no a la velocidad que se requiere, pero es un tema que estamos corrigiendo desde el año pasado”.

Foto: Lourdes Vázquez

Más de 11 mil concesiones

El director general de Transporte, Guillermo Gama Hernández acotó que en la entidad hay 11 mil 590 concesiones y alrededor de la mitad están siendo analizadas respecto a los procedimientos de prórroga de concesión y transmisión de derechos.

“Cuándo podríamos atender este (rezago) la idea sería que con esta estrategia que estamos retomando y planteando, abatirlo en un año, si es que nos dotan con el personal que necesitaríamos para atenderlo de manera extraordinaria. Sí tiene que ver el tema de la pandemia, porque en el tema de transmisión de derechos muchos concesionarios fallecieron, entonces qué impera. Cuando fallece hay un beneficiario, es ir a buscarlo y promover la transmisión de derechos”.

Faltan inspectores

Por otra parte, los concesionarios de los conocidos taxis verdes, pidieron que se dé suficiencia presupuestal para la contratación de un mayor número de inspectores de movilidad, pues a la fecha solo hay 80 para todo el Estado.

Según dijeron, operan en la ilegalidad más de 5 mil vehículos que prestan el servicio por plataformas digitales, cuando el gobierno estatal solo otorgó mil 500 personas para plataformas digitales.

En la reunión, el funcionario estatal aseguró que se han impuesto multas por más de 28 millones de pesos, a una sola plataforma digital de transporte ejecutivo, aunque no dijo cuál.

En entrevista, José Luis Manrique reconoció que el número de inspectores no es suficiente.

Foto: Archivo

No obstante, dijo que es necesario que se aprueba la reforma a la Ley de Movilidad a fin de que se pudiera autorizar el presupuesto necesario para al menos llegar a 160 para todo el estado.

Además de un mayor número de personal administrativo, se incrementará la carga de trabajo respecto a que cambiará el registro de todos los vehículos.

Se pondrá en marcha la aplicación digital impulsada por el Estado, cuyo proceso de licitación se encuentra en espera, hasta que el pleno del Congreso avale las modificaciones a la ley.

Foto: Archivo

Habrá más oferta, aseguran

Al abrir el libre mercado el servicio de taxi ejecutivo a través de plataformas, habrá más oferta que demanda.

Los concesionarios pidieron que haya una mayor regulación que permita presentar el servicio en igualdad de circunstancias.

El concesionario, Carlos Sierra, señaló que la iniciativa establece eliminar los permisos de transporte ejecutivo, lo que saturará el servicio.

Opinión de usuarios será fundamental

En entrevista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Martín López Camacho, señaló que la opinión de los usuarios tanto para el servicio de taxi tradicional como el ejecutivo por plataformas será fundamental para la toma de decisiones.

Dijo que, ante el señalamiento de que eventualmente habrá más oferta que demanda, “la brújula que va a equilibrar esto será la calidad en el servicio. Por eso cuando estamos insistiendo en una tercera mesa de usuarios, es porque queremos que el usuario, ya sea que use o un sistema tradicional o que use una plataforma, se sienta seguro. Tenga certeza de cuánto va a pagar por ese servicio, que el operador esté capacitado, que ese vehículo tiene una póliza de seguro, entre otras cosas”.

López Camacho reiteró que, sin menospreciar el servicio de taxi tradicional y servicio ejecutivo, sin duda la reunión con usuarios va a “ser un gran termómetro en la iniciativa”.

Esta reunión y la de ejecutivos de plataformas digitales se desarrollarán la próxima semana.

Foto: Eduardo Ortega

Otras peticiones

Los concesionarios además pidieron que exista una unificación de costos, lo que permitirá una competencia adecuada, además que en el servicio privado solo sean admitidos personas físicas que cumplan con los requisitos.

Evitará malas prácticas y monopolios que se dan en la práctica real.

Cuestionaron qué garantías se ofrecen para la aplicación de la ley, pues la actual normal “ha sido pisoteada, ha sido ninguneada”, señaló José Luis Guerrero.

También destacaron la necesidad de implementar los mecanismos para garantizar la seguridad de los usuarios a fin de evitar que sean víctimas de delitos.

A pregunta expresa, Martín López Camacho no descartó que las propuestas que no se incluyan en dicha iniciativa de reforma, podrían ser atendidas en otras iniciativas.