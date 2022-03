Rex Octavius denuncia que compartieron fotos en redes sociales sin su consentimiento, por lo que buscará el apoyo de la ley

Scarleth Pérez

León.- Rex Octavius busca ayuda.

Esto luego de que una joven compartió sus fotos íntimas a varios de sus conocidos, lo hizo también en grupos con muchos integrantes.

Él tiene identificada a su agresora y cuenta con pruebas. Todos estamos expuestos, pero también protegidos; la Ley Olimpia aplica para ambos sexos.

“Quiero denunciar públicamente a Ximena Arar por andar compartiendo contenido sexual mío públicamente, entre gente que ella conoce”, dice la primera publicación de Rex Octavius en su Facebook.

Con capturas de pantalla, el joven compartió la evidencia reunida donde Ximena Arar es señalada por distribuir las imágenes que él le compartió en privacidad.

El caso

La primera publicación incluye la charla con un usuario anónimo en el que detalla cómo se dio cuenta que había visto dichas imágenes íntimas.

“Me los compartieron, los borré y hoy estaba borrando las cosas que se quedan en el respaldo automático. En ese momento no te ubicaba. Ya los borré. Pero me los había mandado Ximena Arar. Para que tengas cuidado”, le escribieron.

Rex Octavius no tiene duda.

Ximena era la única persona con esas fotos y otras capturas de pantalla lo prueban, ahí sale el rostro de la chica.

Ante los señalamientos, Ximena Arar respondió en sus redes sociales:

“Un wey anda por ahí diciendo que pase sus nudes y que me va a denunciar y la Mamada cuando en su celular tiene fotos de mi, tomadas por su cel. Si las ven roladas por ahí me avisan” (sic).

El joven acompañó la publicación de Ximena, con el texto:

“Ahora resulta que me la quiere voltear, sin pedos, yo no tengo miedo de que me investiguen si esto llega a ser más grande”.

En los comentarios de las publicaciones de Rex, los señalamientos en contra de Ximena son varios.

En unos hablan de amenazas que la joven suele realizar, acoso directo y bulliyng calificado como “muy pasado”.

Rex Octavius recién conoció que la Ley Olimpia también protege a los hombres.

Escribió que ya consideró la denuncia para conseguir justicia y para que a nadie más le pase.

¿Cómo funciona?

En mayo de 2019 fue aprobada la Ley Olimpia en el Congreso del Estado. La Ley Olimpia es una reforma al código penal del estado que sirve para tipificar los delitos contra la intimidad sexual y castigar con cárcel a los responsables de compartir, solicitar, publicar o amagar con difundir contenidos íntimos por cualquier medio sin consentimiento del afectado. La Ley aplica para todos los habitantes humanos del estado de Guanajuato.