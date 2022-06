Los taxistas ejecutivos de Guanajuato esperan que el reglamento admita el uso de vehículos tipo hatchback o no se registrarán

Fernando Velázquez/ Yadira Cárdenas

León/ Salamanca.- El representante del Frente de Conductores de Taxis Ejecutivos en Guanajuato, Rodolfo Morgan Estrada, adelantó que si el Gobierno de Guanajuato no admite el registro de vehículos tipo hatchback para prestar el servicio, no se registrarán y seguirán operando de forma clandestina.

En entrevista, comentó que todas las reformas hechas a la Ley de Movilidad del estado son adecuadas. Mas, reconoció que existe una fuerte preocupación en el gremio por la reglamentación que se vaya a generar para la citada ley. Sobretodo porque Ysmael López, director de Transporte del estado, no tiene mucho conocimiento sobre movilidad, según dijo.

Cuatro de cada 10 son hatchback

En el reglamento, añadió Morgan, deben aclararse varios temas, entre ellos, si los autos tipo hatchback -que son los que tienen una cajuela menos amplia que los sedán- serán permitidos para trabajar en el transporte privado mediante plataformas tecnológicas.

De no ser así, ninguno de los 1 mil 500 trabajadores que integran el Frente de Conductores de Taxis Ejecutivos, se registraría ante el Gobierno del estado, advirtió Rodolfo Morgan.

“Hemos tomado el acuerdo de que en caso de que no se puedan registrar los hatchbacks no nos registraremos, y con ello la ley será letra muerta (…) y así están otros colectivos. La verdad es que son muchos los que tienen un hatchback y si no se incluyen en el reglamento, sí quedará a deber mucho la reforma”, dijo.

Estimó que alrededor del 40 por ciento de los taxis ejecutivos en León son autos hatchback, que son muy demandados por los trabajadores porque salen entre 35 mil y 40 mil pesos más baratos que un sedán. Además, ofrecen las mismas condiciones de seguridad para los pasajeros. Taxistas ejecutivos de Guanajuato

A la espera de certificación de conducción segura

Otro punto que habrá de establecerse en la reglamentación es en qué consistirá la certificación de conducción segura. Morgan indicó que no debe ser como el tarjetón que se les requiere a los taxis verdes, los cuales no sirven de nada; sino más bien que integre un examen psicométrico al conductor y capacitarlo en temas como primeros auxilios o prevención del delito.

Además, falta definir el costo anual del registro, el cual, dijo, probablemente sea el mismo que tenían los extintos permisos para taxis ejecutivos, que ronda los 2 mil 200 pesos.

Morgan refirió que ya se solicitó una reunión con Ysmael López y con el subsecretario de Gobierno, José Luis Manrique, para dialogar sobre este asunto.

De acuerdo con las reformas a la Ley de Movilidad que entraron en vigor el pasado fin de semana, el Ejecutivo del estado cuenta con 90 días para llevar a cabo el correspondiente reglamento.

Espera que plan sea efectivo

Foto: Archivo

La entrada en vigor de las primeras disposiciones establecidas en las reformas a la Ley de Movilidad del Estado será la prueba para que proyecto del ordenamiento del transporte sea efectivo. Así lo señaló Antonio Lanuza Ruiz, representante de la línea “Taxi Ejecutivo”. Esto, siempre y cuando, la autoridad supervise y sancione a quienes no cumplan.

Este sábado entraron en vigor las disposiciones establecidas en las reformas aplicadas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, con la desaparición de los permisos de taxi ejecutivo; además de multas de más de 57 mil pesos para quien brinde este servicio sin contar con el registro correspondiente.

Al respecto, el líder de taxistas en Salamanca señaló que, como lo ha manifestado desde que se anunció la nueva Ley de Movilidad podría traer una mejor regulación en este servicio. Esto al implicar que desaparezca el transporte ejecutivo para dar lugar al servicio privado, siempre y cuando se cumpla con lo establecido. Taxistas ejecutivos de Guanajuato

“Ojalá que se cumpla con los reglamentos y con la ley, y así este servicio solamente tiene opción a través de plataforma lo cual hasta ese punto no nos perjudica al servicio de taxi, el problema es cuando ellos vienen a hacer la competencia desleal donde piden los servicios través de teléfono, entonces ahí si nos perjudica al servicio de taxi, ojalá que la autoridad haga su trabajo y puedan cumplirse y establecer realmente las reglas de operación del servicio privado”.

Antonio Lanuza Ruiz señaló que tan solo en Salamanca se estima que existen más de 80 unidades realizando servicio fuera de la ley. Este número se incrementa en ciudades más grandes como Irapuato, Celaya y León. “La ley es una forma de regular, pero reiteramos que se requiere que la autoridad haga su trabajo para que se regule realmente”.

