En un evento en Coahuila, Ricardo Monreal confirmó sus aspiraciones presidenciales para 2024, y afirmó que se mantendrá en Morena

Coahuila.- El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal , parece haber conseguido ser tomado en cuenta como una de las “corcholatas”, como se les comenzó a llamar a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en 2024.

La presencia del senador morenista en un mitin del partido en Coahuila junto a otros aspirantes presidenciales como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, o el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, parece confirmar a Monreal como uno de los aspirantes a la candidatura.

Sin embargo, destacó la ausencia en el evento de otro de los aspirantes más populares: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En el evento, Ricardo Monreal reiteró su deseo de convertirse en el candidato de Morena para 2024, y llamó a la dirigencia nacional del partido a garantizar piso parejo en la selección al candidato o candidata.

Aseguró que es indispensable fijar reglas claras para la elección de dirigentes políticos y gobernantes en Morena.

“Pido parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones”, señaló.

#EnVivo Desde Francisco I. Madero, Coahuila, en un acto de unidad para fortalecer la transformación y ratificar los próximos triunfos. https://t.co/8ficXmpVpn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

Monreal revira; asegura que se mantendrá en Morena

En su gira por Guanajuato a media semana, el senador dejó claras sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena, aún a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no suele mencionarlo cuando habla sobre los posibles candidatos en sus conferencias mañaneras u otros eventos públicos.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en elclub de los señalados, no sea mencionado en el club de los elegidos, desde las matutinas mañaneras, conferencias, aun así he decidido participar”, enfatizó el morenista.

Además, dejó entrever que si no se le incluía entre los aspirantes de Morena a la presidencia en 2024, podría abandonar el partido.

“Hasta ahora, no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, declaró Monreal

Sin embargo, tras ser invitado al evento de Coahuila y ser tomado en cuenta como “corcholata”, reviró y confirmó su permanencia en el partido.

“Nos vamos a mantener en Morena, vamos a luchar en Morena, vamos a luchar a la buena porque somos fundadores de Morena”, afirmó.

Así nos recibe Francisco I. Madero, #Coahuila, estamos convocadas y convocados a un acto de unidad para fortalecer a MORENA y entregar buenos resultados al pueblo de México. pic.twitter.com/BTSfOHJp2F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

Mario Delgado pide a los aspirantes “no echar tanto brinco”

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a las y los aspirantes a la candidatura presidencial, a “no andar echando tanto brinco”, y le respondió directamente a Ricardo Monreal al asegurar que al interior del partido “hay piso parejo”.

En el mismo evento en Coahuila, el líder guinda adelantó que el método de encuesta para elegir a sus candidatos se va a mantener.

“Morena es el único partido que se atreve a definir que quienes serán sus liderazgos lo decida el pueblo, sin simulaciones y sin imposición, por eso vamos a mantener el método de las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente, y en Morena el pueblo manda”, declaró.

Delgado Carrillo advirtió que cuando hay piso parejo “no hay que andar echando tanto brinco”; “hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización que es lo más importante”.

También llamó a las llamadas “corcholatas” a sumar y no a dividir.

“Que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso este parejo, que sepan es el proyecto y no la persona”.

Convocamos a las y los referentes de nuestro Movimiento a ser compañeros fraternos, a siempre sumar y nunca dividir; a luchar por la Transformación y no olvidar que lo principal es el proyecto y no la persona. #UnidadYMovilización #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/2ntgYtFTu3 — Mario Delgado (@mario_delgado) June 26, 2022

