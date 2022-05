Si bien, Heder Adán Trujillo Escareño no es irapuatense de nacimiento, lo es prácticamente de adopción

Onofre Lujano

Acámbaro .- El acambarense, Heder Adán Trujillo Escareño, cumplió su sueño de estar en una final. Fue integrante de la cuarteta arbitral en el partido de final de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión, disputado entre Atlante y Morelia. El joven prospecto debutó en el profesionalismo a los 17 años de edad, su padre y hermano también son árbitros en el gremio amateur.

El joven acambarense ha recibido felicitaciones como nazareno por su participación en el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión. En dicho duelo, los Potros de Hierro, equipo en el que militan los exfreseros Pablo Domínguez, Duilio Tejeda y Eleuterio Jiménez, y en el que además participan como auxiliares Horacio Moreno y Alfonso Rippa (quienes también tienen pasado fresero), se llevaron el trofeo a sus vitrinas.

No te pierdas: Celaya recibe al Open International de Básquetbol; esperan 2,500 visitantes

Foto: Onofre Lujano

Si bien Heder Adán Trujillo Escareño no es irapuatense de nacimiento, lo es prácticamente de adopción, pues reside en la ‘Capital de las Fresas’ desde hace un tiempo. Se forma en el arbitraje amateur y después, dando el salto al profesionalismo, en donde ha participado en Liga TDP, Liga Premier, Sub-17, Sub-20, Liga MX Femenil y este último año, de manera importante, en Liga de Expansión.

Espera estar en Primera División

Trujillo Escareño es uno de los prospectos para verlo pronto en Primera División y hasta portando el Gafete FIFA. Sigue poniendo en alto al arbitraje de la delegación guanajuatense; ahí militan varios elementos como Luis Santander y Francia González que acaba de silbar la final femenil.

A Heder, quien mide 1.96 metros, desde pequeño le dio por impartir justicia dentro de los campos de futbol. Esto de la mano de su padre Adán Miguel Ángel Trujillo Gallegos y el apoyo de madre Azucena Escareño García. A su hermano que también le gustó el arbitraje, pero se retiró pronto de esta actividad.

Te puede interesar: Fanny Conejo campeona goleadora y apasionada entrenadora de Las Refineras

Foto: Especial

El guanajuatense, que tiene ya 10 años de árbitro profesional y en el amateurismo arrancó desde los 15 años, actualmente tiene la edad de 31 años. Recuerda que su trayectoria fue un poco complicada.

“Primero porque somos de fuera y tenemos que entrenar en una delegación que comúnmente está en una ciudad grande como es Morelia, Irapuato, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Emigrar a una ciudad a los 18 años fue difícil, porque había que estudiar y entrenar y cumplir tu sueño y metas, objetivos y poner prioridades”.

El nazareno tuvo que combinar sus actividades y agradece el apoyo que le dio la universidad Tecnológica de León, con sede en Acámbaro. “Nos dio oportunidad de salir en algunas clases antes para poder compaginar todo y el proceso se dio en Tercera, Segunda División en base a tus cualidades y talentos y de ahí te van promoviendo”.

“Apenas hace dos años me dieron la oportunidad de estar en Liga de Expansión. Actualmente es en la categoría que me encuentro y hay juegos que me han dejado bastante experiencia. Fue el partido de liguilla donde tuve la oportunidad de salir, en el Atlético Morelia contra Tampico Madero en el 2021.”

“Los visitantes vencen 2 a 0 a los tarascos, con marcador global. En el minuto 83 paramos el partido por una situación de conflicto en las gradas y al 88 lo volvemos a hacer y finalmente se suspendió definitivamente el encuentro”, recuerda.

Puedes ver: Atento León: Alebrijes de Oaxaca realizarán visorías en la Deportiva del Estado

Foto: Onofre Lujano

“Últimamente hemos estado en el partido de Tampico Madero contra Mineros de Zacatecas. Ya en el actual torneo de Expansión, donde me tocó estar en el Campeón de Campeones. Me hizo recordar, sobre todo cuando recibí una medalla, de que valen la pena los sacrificios”.