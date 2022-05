Esposa de agente GERI desaparecido en Cuerámaro denuncia 'abandono' de la FGE

El agente del GERI fue víctima de un ataque armado y raptado por sus agresores en un campo de futbol de Cuerámaro

Cuerámaro.- José Pérez Murillo, integrante del Grupo Especial de Reacción e Intervención de Guanajuato (GERI), fue privado de la libertad en Cuerámaro.

A casi nueve meses de su rapto, su familia ni la Fiscalía de Guanajuato saben de su paradero, a pesar de en ese momento era un miembro activo de esta dependencia.

FGE abandona caso de agente GERI desaparecido en Cuerámaro

De acuerdo con el relato de su esposa, Alejandra Rangel, para el noticiero de Denise Maerker, el rapto de José ocurrió el 29 de agosto del 2021, cuando el elemento se encontraba en un partido de futbol en compañía de su hijo mayor.

“Cuatro tipos privan de la libertad a mi marido, esto sucedió en Cuerámaro, Guanajuato, fueron a ver un partido de fútbol, me envía una foto, de hecho se encontraba con mi hijo, el mayor…”, indicó.

Contó que José recibió varios disparos por arma de fuego: uno en la pierna y dos en el tórax, por lo que al llevárselo, su esposo ya iba grave de salud. Después de ese día, Alejandra y sus familiares no supieron más de él.

Al día siguiente (30 de agosto), un enfrentamiento entre Agentes de la Fiscalía de Guanajuato y civiles armados, durante un cateo en las calles del centro de Cuerámaro, provocó la especulación de que este atendía a la búsqueda del elemento José Pérez.

Lo anterior no ha sido confirmado por autoridades, el hecho solo quedó en varias detenciones, un herido y un abatido. Sin embargo, la esposa de José confirmó la detención de dos de los criminales que lo raptaron, aunque no señaló si esto sucedió en el hecho del 30 de agosto.

Esposa de GERI pide ayuda a colectivo tras negligencia de FGE

Alejandra acusó a la Fiscalía de Guanajuato por la falta de compromiso para la búsqueda de su esposo, pues señalo que a pesar de que los dos criminales detenidos indicaron que José estaba en unas cuevas en Manuel Doblado, pero la institución no hizo nada.

“Iba a buscarlo yo con sus familiares y me dijeron: no, no, no puede entorpecer la investigación”, indicó.

Finalmente, la esposa pidió a los colectivos de búsqueda de Guanajuato apoyo para encontrarlo, ya que “la fiscalía está demostrando su incompetencia”.

Hasta el momento el colectivo ‘Hasta Encontrarte’ publicó la ficha de búsqueda del agente del GERI, donde indican algunas de las características del GERI

