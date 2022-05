En los casos registrados durante 2022 las mujeres policías de Guanajuato fueron agredidas cuando se encontraban solas y sin su equipo de seguridad

Guanajuato.– En lo que va del 2022, Guanajuato ha registrado cinco ataques directos contra mujeres policías, en los cuales tres de ellas perdieron la vida. Esto de acuerdo con la hemeroteca de Correo.

En los cinco casos, la policías fueron agredidas en sus domicilios, cerca de estos, al salir o dirigirse a sus labores. Además, sus victimarios utilizaron armas de fuego y los ataques ocurrieron cuando se encontraban solas y sin su equipo de seguridad.

Uno de los casos más recientes es el de la elemento Lucy Fuentes, quien en vida era comandante de Tránsito en Abasolo y supervisora de la dependencia. A ella, el pasado domingo, un grupo de personas armadas le quitaron la vida en su domicilio en la colonia Lomas del Sol.

Lucy Fuentes, mujer policía asesinada en su casa

Según los primeros reportes, sus agresores lograron salir de la ciudad pese al operativo implementado por las autoridades. En su cuenta de Facebook lamentaron y condenaron el asesinato.

Agresor de mujer policía de Irapuato

Excompañero ataca a oficial

Nueve días antes, otra policía en activo de Irapuato fue víctima de un intento de asesinato por parte de un excompañero de la corporación, identificado como Héctor. Él tenía poco de haber salido de la dependencia por actos de indisciplina.

Según los reportes, el agresor llegó con dos armas de fuego hasta el domicilio de la policía. Al saber de sus intenciones, ella alertó a sus compañeros y lograron detenerlo.

En este caso, el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas Zagoya, confirmó que el objetivo del exelemento era asesinar a su excompañera de trabajo.

Caso de Berenice destapó la indiferencia de las corporaciones

“El asesinato de la mujer policía, es una muestra del fracaso, de no hacer nada. De que a las autoridades no les importa y de que no se ponen las pilas…”, recriminó la fundadora del centro ‘Las Libres’, Verónica Cruz tras el asesinato de Berenice Hernández, una elemento en activo de Dolores Hidalgo.

Berenice fue ejecutada el 15 de febrero cuando se dirigía a un entrenamiento de la corporación, cerca de su domicilio. Sus agresores le dispararon cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

Tras las investigaciones, se supo que Berenice ya había reportado a sus mandos haber sido víctima de otro ataque directo dos meses antes. Sin embargo, el acompañamiento de la dependencia fue nulo.

“Si ella, la víctima, había manifestado que ya había sido objeto de un atentado, tenían (la corporación) doble responsabilidad de protegerla”, sentenció en ese entonces la activista.

En el mismo mes, antes del asesinato de Berenice, otra policía fue atacada a balazos en Celaya. Esto cuando se dirigía a sus labores de seguridad en su camioneta privada.

El hecho ocurrió en Tenería del Santuario, cuando al circular por la carretera de Celaya, un grupo de personas armadas, a bordo de otro vehículo, comenzaron a dispararle. Esto provocó que la oficial volcara su unidad y quedara malherida. Los reportes señalaron que se trató de un asalto.

Camioneta de mujer policía tras ataque en Tenería del Santuario

Finalmente, el primer caso de asesinato en el año de una mujer policía se dio el 25 de en enero, en San Luis de la Paz, quien fue ejecutada luego de concluir su turno en la corporación de dicho municipio, justo sobre el Libramiento Sur, entre la calle Galeana y Av. J. Clouthier de dicha localidad.

Del atentado solo se supo que el alcalde, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, dio a entender que el caso era una forma de amedrentar, por parte del crimen organizado, a las corporaciones de seguridad, además, mandó sus condolencias a la familia de la elemento.

También deben enfrentar el acoso y la discriminación laboral

Hace un año la corporación de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital enfrentaba un caso de acoso sexual hacia una elemento por parte de un comandante.

Dicho caso destapó la negligencia de la dependencia para atender las denuncias de las mujeres policías de ese municipio, incluso, la Dirección de Atención a la Mujer reconoció falta de perspectiva de género en el caso.

Lo anterior, al revelar que el área de Asuntos Internos de la Policía, cambió la denuncia de acoso sexual a laboral, además de que presuntamente trataron de convencer a la víctima de retirar su acusación, por lo que la dependencia tuvo que realizar una serie de recomendaciones.

Históricamente, a las mujeres se les sigue dejado en las áreas administrativas, secretariales, de limpieza…

Además, este año, el Congreso de Guanajuato aprobó exhortar a los 46 municipios, a la SSPE y a la federación intensificar y garantizar medidas con perspectiva de género a policías.

“Que se generen las políticas públicas necesarias para, que de manera interna, las instituciones policiacas atiendan el tema. Las mujeres policías sufren acoso, discriminación. También hay que hablar de buscar esa paridad en las corporaciones y capacitar a los hombres para trabajar de manera conjunta”, señaló la legisladora Katya Soto Escamilla.

Dijo que más del 73% de los elementos policiacos son hombres. Históricamente, a las mujeres se les sigue dejado en las áreas administrativas, secretariales, de limpieza o en cocina de las Direcciones de Policía Municipales.

