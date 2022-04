Los propietarios piden que se tomen medidas preventivas para que lixiviados del relleno sanitario de Salamanca no contaminen

Salamanca.- Dueños de las parcelas vecinas al relleno sanitario de Salamanca, en la comunidad Buena Vista de Valtierra, denunciaron que el cerro de basura del lugar se está desgajando y está alcanzado sus tierras.

Ante ello, exigieron la intervención de las autoridades y que tomen medidas preventivas con los lixiviados del relleno sanitario de Salamanca. Esto antes de que comience las lluvias para que no escurran hacia sus propiedades.

Osvaldo pide apoyo para sus tierras

Osvaldo Barrón, propietario de una parcela aledaña al rellano sanitario de Salamanca, lamentó que durante estos seis meses de la actual administración municipal no hay avance alguno para resolver este problema.

“Yo no he visto ningún avance ahora que entró esta administración. Parece que están peor. Vinieron y platicamos. Me dijeron que entrando el año iban a comprar maquinaria y arreglar este tema. Sí la compraron. Pensé que iban a venir a arreglar mi parcela, porque ya tienen tres metros invadi dos con su basura. Hasta ahorita no han hecho nada”, señaló.

Barrón insistió en que pide que le quiten toda la basura de su parcela: “Que lo saquen porque es imposible hablar con ellos. Ya uno está cansado de hablar con ellos, les tenemos que andar rogando”, precisó al tiempo que dijo que otro problema son los olores que por las tardes inundan la zona.

El afectado dijo que incluso la malla ciclónica que tenía el relleno sanitario ya no existe, pues la misma basura la derrumbó y ahora ha quedado enterrada entre basura. Además, denunció que el relleno sanitario no tiene el margen de 10 metros entre otros predios y la prueba está en que la basura ya ocupa por lo menos 3 meses de sus tierras.

Aseguró que de este tema está enterado el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, quien le dijo que se iba a atender este problema desde enero, pero a la fecha no tiene solución.

PAOT enviará inspectores

El subprocurador de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Jorge Contreras, informó que ante esta denuncia se enviará a inspectores a revisar el tema.

De encontrar irregularidades, se agregará a la recomendación que se hizo al Municipio con fecha del 6 de agosto de 2021 al incumplir con la NOM083 federal.

Relleno de Salamanca alcanzó su máxima capacidad

Desde febrero una celda del relleno sanitario en Salamanca colapsó por haber alcanzado la máxima capacidad. Ante ello, el estado autorizó el uso de una segunda celda, así lo informó el alcalde, César Prieto Gallardo.

En las inmediaciones del relleno sanitario en Salamanca, se podía observar que el cerro de basura ya representaba un problema para su manejo. El canal de lixiviados estaba lleno de basura e incluso una parte del cercado con malla ya no se encontraba.

Se estima en el municipio de Salamanca se generan en promedio 350 toneladas diarias de basura; aunque en temporadas como la decembrina puede incrementarse.

Rebasado por mal manejo: Servicios Públicos

Alejandro Meneses Molina, director de Servicios Públicos Municipales, comentó que se reunió con los habitantes de las comunidades cercanas al tiradero municipal, quienes expresaron que desde hace años han denunciado el problema que ocasionan los olores y el escurrimiento de lixiviados.

El titular de Servicios Municipales, dijo que ya se subsanan las observaciones que realizó la PAOT antes de finalizar la pasada administración municipal, como el reforzamiento de la malla ciclónica que bordea el relleno