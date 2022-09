El padre Jaime fue acusado de estafador por cobrar hasta por dar la confesión a los niños que harían la primera comunión

Nayeli García

Irapuato.- El padre Jaime López Arredondo, de la comunidad de Tomelopitos está en investigación y en medio de un proceso canónico para el cambio de Iglesias, señaló el obispo Enrique Díaz, quien aseguró que desde el primer momento se escucharon las inconformidades de los habitantes de la comunidad.

Compartió que el 17 de agosto llegó una primera comisión de vecinos de la comunidad para exponer la problemática, por lo que negó los señalamientos en su contra de que no les hacía caso.

“Yo creo que debemos de tomar esta situación difícil y dolorosa para muchos de nosotros como una oportunidad de ponernos delante de Dios, de ver que nos pide de espíritu y sentir la comunidad como algo de la luz del evangelio, no solamente con simpatías o antipatías y ahí es que debemos de estar pensando: ¿Yo como estoy participando en la comunidad?, ¿cómo me he involucrado en el evangelio? ¿Cómo he participado en la parroquia?”, señaló.

Indicó que la actitud que tomaron los padres que estuvieron presentes en la manifestación y la del propio obispo, ha sido de escuchar todas las preocupaciones de la comunidad y buscar una solución a la crisis, la cual ya se propuso y ya se está dando, la cual está basada en todas expresiones manifestadas.

“Vamos a seguir los protocolos que marca el proceso canónico de todo cambio de situación de Iglesias, y yo pido estar tranquilos y estemos escuchando que sí se solucionará el problema, se solucionará como hermanos acompañados con oración”, comentó.

Pidió a los pobladores establecer una nueva relación con todas las personas que vayan llegando o quedándose sin resentimientos ni situaciones difíciles.

Lo acusan de fraude

Díaz no precisó si el sacerdote será remplazado o si hay indicios que confirmen los cobros indebidos y el fraude a algunos feligreses, pues solo señaló que ya están siguiendo un proceso y tomaron una decisión canónicamente.

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada, vecinos de la comunidad de Tomelopitos protestaron en la parroquia del ‘Señor de la Misericordia’ y advirtieron que de no haber solución a su demanda, cerrarían el templo.

Lo anterior al acusar al padre Jaime de cobrar hasta por dar la confesión a los niños que harían la primera comunión, sacramento que también fue cobrado en 430 pesos y 2 mil pesos si se venía de otra comunidad.

También lo acusaron de vender medallas supuestamente de ‘plata’ en mil 500 y 2 mil pesos, cuando en realidad eran falsas y valían menos de 170 pesos; así como haber corrido al padre Carlos Hernández Plancarte que llegó a suplirlo en un periodo y con el que la parroquia marchaba bien, pero 15 días después de su llegada, se fue de la comunidad, supuestamente corrido por el padre Jaime.

Crean cuentas de padres para extorsionar

Ante la clonación de cuentas de WhatsApp y de redes sociales de algunos obispos de León, Morelia y La Paz, las cuales usan para extorsionar a la feligresía, el obispo Enrique Díaz llamó a la población a verificar, pues es una práctica que se está dando mucho y que nadie, ni siquiera los religiosos están exentos.

Reconoció que sí se han dado casos en donde se utiliza la imagen de las diócesis o de algunos sacerdotes para extorsionar a la gente, por lo que se debe de estar atento y vigilante para no caer en la trampa.

Obispo habla de la militarización del país

La militarización del país es el verdadero peligro más que si la Guardia Nacional queda o no bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló el obispo Enrique Díaz.

Consideró que la decisión de que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional debe de ser precisado para saber si realmente se trata de una militarización del país o no.

“Sobre esta situación de control y administración de la Guardia Nacional se ha discutido mucho y se ha visto como un peligro el colocar la Guardia Nacional en la secretaria de la defensa, el peligro sería la militarización, algo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y todo el partido siempre habían estado en contra”, señaló.

Consideró que la militarización que tanto crítico el presidente de la República ahora lo está llamando de otra forma y lo está disfrazando para llevar a cabo las mismas acciones contra las que se pronunció en contra en un inicio de su gestión, pero que al final de cuentas, se tiene miedo de que sí se trate de una militarización.

“La mayoría tememos que sea lo mismo a lo que estaba enfrentando. Ojalá que ahora que va a pasar a otras instancias se pueda precisar más y que no quede cómo algo que se está militarizando el país”, finalizó.

