Los manifestantes se reunieron con el canciller de la Diócesis de Irapuato a quien le expresaron su inconformidad sobre el sacerdote de Tomelopitos

Nancy Venegas

Irapuato.- A gritos de “¡Queremos al padre Carlos, fuera el padre Jaime!”, vecinos de las comunidades Tomelopitos y Tomelópez exigieron el retiro del sacerdote Jaime de la capilla a quien acusaron de fraude.

La tarde de este viernes, habitantes de las comunidades Tomelopitos y Tomelópez interrumpieron sus actividades se reunieron afuera de la capilla. En un solo grito, niños, jóvenes y adultos exigieron la remoción del sacerdote Jaime. Aseguraron desde su llegada hace 6 años se han registrado una serie de anomalías en detrimento de su economía.

Se reúnen con la Diócesis de Irapuato

Los manifestantes se reunieron con el canciller de la Diócesis de Irapuato, a quien le expresaron su inconformidad sobre el sacerdote de Tomelopitos, pero no recibieron respuesta.

“El padre Jamie me vendió una medalla en 1 mil 500 pesos. La mandé a una joyería y su precio es de 170 pesos porque es de alpaca no es plata. Él las vendió diciendo que es plata y no es. A mis hermanas se las vendió una en 1 mil 500 y otra en 2 mil pesos desde hace un año y no las ha entregado”, comentó Soledad habitante de la comunidad Tomelopitos.

Se compró hasta una camioneta

Mencionaron que el sacerdote de Tomelopitos, también solicitó la cooperación de la feligresía para comprar una camioneta y recorrer las comunidades de la zona para realizar su labor evangélica. Sin embargo, se dieron cuenta que el vehículo era utilizado por familiares del presbítero para asuntos personales.

A la lista de anomalías en la capilla, los habitantes mencionaron que el sacerdote Jaime, cobraba 40 pesos por persona para ingresar a la capilla para escuchar las misas. En las graduaciones del ciclo escolar pasado y primeras comuniones, señalaron que cobraba las misas y adicionalmente pedía 50 pesos por cada menor de edad, si no cubrían la cuota no podían ingresar a la homilía.

Los lugareños aseguraron que ya se habían quejado en varias ocasiones y de manera formal ante la Diócesis de Irapuato, pero no recibieron ninguna respuesta y el sacerdote Jamie seguía oficiando homilías.

