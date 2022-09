A pesar de los retrasos legales, la construcción de un edificio que albergará un hospital continuó en marcha. Se espera que se inaugure pronto, aunque no cuente por ahora con la posibilidad de adquisición de vacunas



Nancy Venegas

Irapuato.- Las obras de construcción de la torre de consultorios médicos en el parque Irekua, registran un avance del 30%, el edificio estará terminado a finales del próximo año.

“Van un poco retrasado porque empezamos tarde. Pero yo creo que así va a ser. Que la alcaldesa Lorena Alfaro y el gobernador entreguen a los ciudadanos de Irapuato está torre muy pronto”, dijo Daniel Díaz Martínez, secretario de salud.

Cabe recordar que las obras físicas de este proyecto no iniciaron como se había programado. Ya que el grupo ecologista Agenda Ambiental pidió un amparo que un juzgado le otorgó para suspender el proyecto. Este se alojará en una fracción del parque Irekua, porque aseguraron se sacrificarían árboles. Al final los miembros de esta organización desistieron del proceso legal y la construcción inició.

Díaz Martínez, informó que el avance de los trabajos físicos en 3 mil metros cuadrados registra un 30%. Se estima que a finales del próximo año el edificio esté concluido en su totalidad.

Entérate de: “No los hemos dejado”, asegura SSC Irapuato a los colectivos de búsqueda

“Es una torre que nos permitirá ampliar el hospital Irapuato hacerlo mucho más funcional. Es una inversión de más de 115 millones de pesos, tiene unos cimientos de más de 15 metros para soportar esta infraestructura que va a tener más de 30 consultorios, oficinas, un auditorio que eso nos permitirá todavía poner más camas de hospital dentro del hospital, en el área de urgencias que siempre está llena, consultorios matutinos para que el personal trate mejor a los pacientes”.

Hospital Irapuato nuevo, pero sin vacunas

Hasta 4 años tuvieron que pasar para que finalmente la Federación destinara a Guanajuato algunas vacunas. Díaz Martínez señaló que, aunque el gobierno estatal tuviera un presupuesto exclusivo para la compra de dosis, legalmente está impedido de adquirirlas.

“Sí, pero no hay venta. El tema es que también por la pandemia se ha reconocido y que los proveedores se abocaron a fabricar vacunas para COVID-19. [Por eso] no hay tanta proveeduría. Esto lo coordina la organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Estarán llevando a las vacunas no solo a los Estados sino también otros países de Latinoamérica”.

Aunque en algunas ocasiones el Estado ha comprado algunas dosis. Ejemplo de eso fueron las destinadas a prevenir Papiloma Humano en las niñas.

Foto: Eduardo Ortega

Por si te lo perdiste:

bc