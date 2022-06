Los presbíteros del templo de La Luz y La Cruz desmintieron la versión de la SSC Celaya y aseguraron que sí hubo un ataque en comunidad La Luz

Luz Zárate

Celaya.- El rector eclesiástico José de Jesús Palacios Torres y el párroco Israel Hernández Carmona, de la comunidad La Luz, Celaya , aseguraron que sí hubo un ataque armado en la zona el pasado 29 de mayo. Así, desmintieron la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que negó rotundamente el reporte, ataque y hasta la evacuación en la zona, pese a las pruebas del hecho.

La noche del 29 de mayo un reporte sobre explosivos y detonaciones de arma de fuego en La Luz Texas se emitió desde el salón Las Palmeras. En el recinto se realizaba un palenque clandestino que se interrumpió ante el sorpresivo ataque en comunidad La Luz.

Ante ello, se desplegó un fuerte operativo en la zona, pero aunque hubo pruebas gráficas del hecho, las autoridades lo negaron. Al día siguiente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSC Celaya) emitió un comunicado en el que incluso negaban el reporte. Asimismo, descartaban víctimas y consignaron que el cierre vial —producto del acordonamiento— a acciones de la Guardia Nacional.

Sin embargo, a dos días del hecho, el rector del Templo de la Cruz dio su versión del hecho que desmiente la que dio SSC Celaya.

“Sí se suscitó una balacera por casi dos minutos en un predio cercano a la comunidad La Luz, eso sí fue un hecho. Lo vivimos, lo oímos. Aunque no haya habido ningún reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí existió”, afirmó tajante el sacerdote.

Aunque no haya reporte, ataque en comunidad La Luz sí pasó

José de Jesús lamentó que las autoridades hayan negado el hecho, pero aunque no haya reportes “no quiere decir que no sucedió la balacera”. Así, aunque agradeció el despliegue para el resguardo, reprobó que las autoridades municipales nieguen los hechos. De igual manera, desestimó que hubiera víctimas mortales o heridas del ataque en salón de Celaya.

“Agradecemos a la autoridad civil que se ha preocupado por el cuidado, por mantener el orden hasta donde ha sido posible. Lo que puedo decir a la autoridad civil y reconocerle que junto con ellos y gracias a Dios no hubo ningún acontecimiento lamentable de fallecidos. Hasta donde estamos enterados, no hubo heridos (tampoco), pero de que sí se suscitó una balacera por casi dos minutos, sí existió”.

Palacios Torres dijo que es verdad que en redes sociales puede haber falsas alarmas, pero insistió que también hay “poco reconocimiento de los hechos”.

Corrieron al templo para resguardarse

En la misma línea, el párroco Israel Hernández Carmona ahondó que el día del hecho se escucharon fuertes ráfagas de balazos. Dado que en el momento se realizaba un rosario y una verbena popular, los feligreses —mujeres, niños y adultos mayores— corrieron a resguardarse en el templo.

“Para ser domingo sí había (muchas) familias, niños, personas de la tercera edad. Me dolió el hecho de verlos despavoridos correr, buscar lo más cercano que les quedaba para resguardarse. Aquí en nuestra casa parroquial, que es amplia, estaba llena de personas. (Había) familias, personas aterrorizadas, es lo que yo puedo atestiguar”, afirmó.

Al tiempo, Jesús Palacios reprobó que las autoridades municipales nieguen lo sucedido el pasado domingo. Ello al considerar que “todo mal que no se acepta, es difícil que se solucione”.

“El hecho de que la autoridad no haya recibido ningún reporte no le autoriza decir que no pasó nada. No le autoriza a desmentir a las familias que comunicaron lo que estaba sucediendo. Hoy en día es muy difícil (ocultar) algo que acontece porque circula en las redes sociales, por whatsapp. Creo que sencillamente son dos cosas distintas, de algo que sí sucedió, que sí aconteció y que nosotros damos testimonio”, afirmó el sacerdote.

Señalaron que las familias de la comunidad La Luz y La Cruz los respaldaron en organizar la rueda de prensa. Ellos piden ser escuchados y que no se niegue la realidad de lo que acontece.

“Que las comunidades de La Luz y La Cruz se vieron envueltas en momentos de terror y pánico, es real. Que hoy día la gente tiene miedo es real. No se trata de tener miedo, sino de hablar con claridad y que las cosas se entiendan y atiendan como son. Siempre hay que reconocer las cosas que se dan aunque no hayamos estado ahí”, dijo Jesús Palacios.

Comunidad La Luz: una unión contra la sombra

En la comunidad La Luz viven alrededor de tres mil personas y en La Cruz unas mil 200. “Son comunidades unidas de gente que trabaja, de gente que se esfuerza por sacar adelante a sus familias. Invitamos a las comunidades La Luz y a la Cruz, a las familias, que no nos dejemos inundar en el terror , en el miedo”, señaló Palacios.

Este miércoles se celebra en grande la fiesta de la comunidad. Aunque temen por el reciente ataque, buscan que el miedo no los paralice. Bajo este marco, hicieron un llamado a las autoridades a aceptar la realidad para encontrar la manera de solucionar el problema.

“Ese es uno de los principios (…) una enfermedad que no se acepta por su nombre, pues no se puede sanar, no se puede curar. No me toca a mí hacerles presión o manifestaciones, no es nuestro ámbito. Sí es nuestro ámbito el bien común y clarificar la verdad”, dijo Jesús Palacios.

Secretario de Seguridad insiste en negarlo

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, reiteró que no pasó nada. Asimismo, aseguró que desconoce que las aseveraciones de los sacerdotes de La Luz y La Cruz.

“Yo ignoro cuáles sean los acontecimientos ocurridos en la Cruz desde el punto de vista de seguridad pública”, afirmó el titular de Seguridad Ciudadana a los medios de comunicación. Así justificó una vez más los hechos ocurridos el pasado domingo y evadió el tema.

En tanto, aseveró que mantiene reuniones constantes con el obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Aun cuando este aseguró el pasado domingo que en temas de seguridad ninguna autoridad los ha considerado para aportar, sugerir o compartir experiencias.

“Tenemos reunión permanente con el señor obispo. Hoy recordemos que hoy es la celebración de la Luz. Hay un oficio que la comunidad le solicita al Ayuntamiento realizar la feria, hoy es la feria y está el baile, en ese sentido, yo ignoro. Yo tengo comunicación constante y permanente con el señor obispo”, indicó.

Finalmente, el funcionario consideró que sería bueno invitar a las instituciones eclesiásticas a las reuniones de seguridad.

