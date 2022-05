El DIF Irapuato acumula además al menos 99 expedientes de algunos menores que son presuntas víctimas de violencia

Nancy Venegas

Irapuato .- Para detectar si hubo alguna omisión o incluso negligencia entre el personal del DIF Irapuato, que desde hace 2 años recibió el primer reporte del maltrato que sufría Juan David Martínez, cuya búsqueda continuaba hasta este viernes, los regidores Fernanda Martínez Arriaga, Luis Felipe Ipiens Humara y Luis Carlos Manzano Guerrero exigieron una investigación interna al organismo. Señalaron que acumula además al menos 99 expedientes de menores que son presuntas víctimas de violencia.

Aseguran que ofrecieron apoyo

En abril del 2020, el sistema local del DIF recibió el primer reporte de que Juan David Martínez Badillo sufría violencia. El director del organismo, Alejandro Jiménez, dijo que aquella vez se abrió el expediente con la invitación a los padres del menor para acudir a talleres para prevenir y erradicar conductas violentas. Además, se presentó una denuncia ante la FGE.

Los padres del menor rechazaron la invitación del DIF Irapuato y fue hasta el pasado 16 de mayo cuando el organismo retomó el caso al activarse la Alerta Ámber para la búsqueda del niño.

Foto: Archivo

“Si debe de haber una investigación interna para que se investiguen si hubo omisión, si hubo descuido o qué pasó con ese expediente; qué pasó con esas múltiples denuncias de parte de familiares y de vecinos, porque ahora si que como dicen cuando ya está el niño ahogado ya quieren tapar el pozo. Aquí es una cuestión de operatividad dentro de la institución”, dijo la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga.

Insistió en la urgencia de que se aumente el presupuesto del DIF para que atienda las necesidades de la población y no deje que se acumulen los expedientes, como el caso de los al menos 99 menores presuntas víctimas de violencia que, tras la desaparación de Juan David, actualmente se revisan.

“Se tiene que revisar no solamente los expedientes, sino porque están ahí acumulados, por qué no se les ha dado seguimiento, si les hace falta personal. Hay que redireccionar estos presupuestos a las instancias que se requieren para prevenir este tipo de cosas”.

Llaman a revisar protocolos del DIF

Luis Felipe Ipiens Humara, regidor del PRI, coincidió en que se debe verificar cómo actuó el DIF Irapuato desde el primer reporte que atendió del niño Juan David y también la actitud de sus padres.

“Si hay que revisar lo que sí se haya hecho. Si no se hizo completo, lo que lo que debe de ser, lo adecuado. No tenemos los datos si hicieron completo el proceso que debe de llevar a cabo el DIF. Ahora también hay que recordar que puede hacer hasta donde los padres lo permiten y si la mamá no dio seguimiento”.

Foto: Eduardo Ortega

Luis Carlos Manzano Guerrero, regidor de Morena, destacó la importancia de que esta indagatoria al DIF se lleve a cabo.

“Es un tema que todos los ciudadanos irapuatentes estamos siguiendo; estamos muy indignados por la situación y si es que hubo alguna información, pues debe de darse. Debió de haber realizado el seguimiento a este tema y claro que amerita pues una investigación, porque finalmente lo que queremos llegar es a la verdad.