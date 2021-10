Luz Zárate

Celaya.- Los vecinos afectados por la enorme grieta que apareció en la comunidad La Cruz, pasaron del susto a la preocupación, ahora han llegado al enojo pues las autoridades municipales no regresaron al lugar de la afectación y mucho menos les han apoyado.

Los afectados relataron que la ex alcaldesa Elvira Paniagua acudió días antes de salir de la administración, pero “sólo a tomarse la foto del recuerdo y presumirlo en redes sociales” pero los apoyos nunca llegaron.

El actual presidente Javier Mendoza Márquez y los funcionarios que recién entraron con el cambio de administración, ni siquiera han acudido a la comunidad.

“¡Nos han dado pura madre!, hemos recibido más de los vecinos de aquí de la comunidad y de otras comunidades, que de las autoridades. Aquí hay negocios que nos regalan comida, los vecinos nos han traído despensa, pero las autoridades ya dijeron que no va a haber apoyo para la construcción de casas, y entonces, ¿qué vamos a hacer quienes nos quedamos sin un lugar dónde vivir?”, dijo el señor Benigno Melesio.

Luego de que se inundaron el pasado sábado 2 de octubre y que se abrió una enorme grieta en la comunidad La Cruz, la cual atraviesa gran parte de la comunidad, la zanja sigue creciendo y las “casas siguen tronando” y las autoridades de Protección Civil no les permiten reparar lo dañado.

“Aunque ya no ha llovido las casas están muy sentidas, se siguen derrumbando y tarde o temprano se van a tener qué demoler. Ya les dijimos a Protección Civil qué si ya podemos rellenar las grietas y tumbar lo afectado, pero nos dicen que nos esperemos, ¡qué nos digan qué esperamos!, en nuestro caso está afectado todo el patio y dos cuartos, pero hay muchos vecinos más afectados que nosotros, muchos que se quedaron sin casa y las autoridades ya no volvieron, y este nuevo presidente no se ha parado por aquí, ni nadie de los nuevos funcionarios ha venido”, afirmó Patricia Rodríguez.

Entre ruina e incertidumbre

La casa de Gregorio Pérez también quedó totalmente inservible, ahí se derrumbó uno de los polines que sostienen la vivienda y se vino abajo parte de la planta alta, además que casi todo el inmueble quedó cuarteado. Quienes ahí vivían por ahora duermen en la casa de familiares y no saben de dónde sacarán dinero para conseguir una nueva vivienda, pues en donde habitaban ya ni siquiera servirá el terreno, la zanja atravesó todo su predio a lo largo y lo ancho mide entre 1.5 y 2 metros, con una profundidad de más de 5 metros.

Las casas más afectadas están ubicadas en la calle Morelos en la comunidad La Cruz, en la zona sur de Celaya, en donde 38 viviendas quedaron severamente dañadas –ocho de las cuales tienen que ser demolidas completamente- así como una escuela y algunos negocios.

Aunque los habitantes primero pensaron que la enorme cantidad de agua era producto de las lluvias, después se enteraron que provenía del arroyo El Maguey que se desbordó y provocó que el agua se fuera hacia su comunidad.

Octavio Pérez, platicó que desde ese sábado por la noche se salieron de su vivienda, pues temieron que se desplomara por completo, pues la grieta pasa justamente por en medio de la casa y ya es inhabitable, de hecho, sólo esperan que las autoridades les indiquen si van a recibir un apoyo para poder demolerla. Mientras tanto él y su familia viven con unos parientes.

“Ya nadie regresó y quién sabe hasta cuándo se vaya a poder solucionar el problema, no hemos recibido apoyo de nada y mire ya cuántos días van”, señaló Octavio.

En la comunidad se han detectado varias grietas, la que apareció el sábado 2 de octubre se trata de una que mide poco más de 500 metros de largo y en algunos puntos se ha podido medir hasta 10 metros de profundidad y hasta tres metros de ancho y no se descarta que puedan ser más.

Los vecinos de la comunidad de La Cruz, piden al alcalde Javier Mendoza que se solucione el problema y sobre todo se apoye a los afectados, pues al momento sólo ha asistido personal operativo de Protección Civil que revisan una y otra vez las afectaciones, pero nadie les da solución, tampoco les autorizan reparar la grieta y aseguraron que ya están hartos de que sólo haya declaraciones en los medios de comunicación, pero no apoyos reales.

Y podría seguir creciendo…

La enorme grieta que apareció en la comunidad La Cruz es muy probable que siga creciendo conforme el paso del tiempo, sin embargo, no se ha detectado en los últimos días que su longitud siga avanzando.

Así lo afirmó el director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, quien señaló que la grieta que apareció el pasado sábado 2 de octubre, es paralela a otra que ya existía desde hace años y además existe el riesgo que aparezcan otras nuevas.

“La situación está delicada en el sentido de que esto es a causa de la sobreexplotación de los mantos freáticos, esto va a ser recurrente, pero por el momento estamos monitoreando la grieta, no ha habido ningún crecimiento al momento”, señaló el funcionario.

Villa Corral señaló que se ha estado monitoreando la grieta y se mantienen en contacto con los vecinos en conjunto con Desarrollo Social pues se está evaluando cómo apoyar a los afectados.

“Al momento tenemos personal ahí, hoy (martes) a las 8 de la mañana se acercó personal de Protección Civil con personal con la Dirección de Desarrollo Social, precisamente para constatar la afectación que se tienen en los domicilios, las necesidades que tienen y en consecuencia apoyarles a las personas”, dijo.

Asegura que ya se gestionan apoyos

El funcionario detalló que son 45 casas afectadas, de las cuales 7 representan un riesgo para los habitantes y tienen forzosamente que ser demolidas.

“Está viéndose la situación de gestionar algunos apoyos estatales o federales o hasta locales para apoyarles en ese sentido. Las demás casas tienen afectaciones menores, ya están siendo subsanadas, pero se ha estado apoyando con personal de Protección Civil en recorridos para monitorear la situación, esto quiere decir que la grieta puede seguir”, señaló.

Respecto al análisis que hizo el personal de la Coordinación Nacional y Estatal de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, mencionó que se está a la espera de los resultados del dictamen.

Mientras tanto el personal de Protección Civil municipal sigue monitoreando el crecimiento de la grieta, evaluando si sigue creciendo y posteriormente le pasarán un informe detallado.

Respecto a las quejas de los vecinos que denuncian que no los ayudan a reparar pero tampoco les dan permiso de tapar la zanja por su propia cuenta, el Director de Protección Civil explicó que se debe realizar un debido procedimiento.

“Hay personas que me reportan que ya están rellenando la grieta con escombro, pero eso no va a solucionar el problema. La grieta por el tipo de material que está compuesta esa comunidad, es un colchón de arcilla de más o menos 180 metros, que con el exceso de agua fue lo que generó el detonante de esta grieta. La recomendación como Protección Civil es demoler las casas (las 7 más dañadas), no son habitables, el daño estructural es importante, estamos viendo la situación con Sedeshu, Imipe”, señaló.

En relación a la grieta previamente existente en la comunidad, dijo que es de mayor proporción y “ya tiene tiempo”.

“Se le está dando monitoreo, sigue creciendo en aberturas de dos centímetros paralelo, está como a 200 metros (de la recién surgida), y esta que detonó fue por la ruptura del dren”, indicó.

