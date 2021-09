Nayeli García

Irapuato.- La Dirección de Obras Publicas dejará listo el proyecto ejecutivo para la reparación del techo del estadio Sergio León Chávez a la próxima administración y corresponderá a ellos, si se lleva a cabo el proyecto o no, comentó el director, Jonathan Muñoz Angulo.

El servidor público comentó que será este viernes cuando la Universidad de Guanajuato (UG) entregue el dictamen que realizó sobre la caída del techo del estadio el pasado primero de agosto, en el que se determinará si fue un evento fortuito o fue una falla del constructor.

“Me urge retirar la estructura, no la habíamos querido retirar para que no fueran a pensar que se terminó el dictamen y la estructura ya no estaba. El dictamen ya está, se decidió qué va a pasar en su momento, tengo que dejar una propuesta para la siguiente administración de un proyecto para la nueva estructura”, señaló el director general.

Refirió que algunos estadios no tienen techo, por lo que, de tener un nuevo equipo, éste podría jugar sin que haya techo, hasta que se tengan recursos para su construcción, ya sea recursos de la fianza, si es que el dictamen determina que hubo alguna mala obra, o bien de la administración, si se dictamina que fue un hecho de la naturaleza.

“Se va a dejar el proyecto ejecutivo porque de un proyecto ejecutivo ya se viene la reparación, pero la verdad es que los tiempos ya no nos dan, la Universidad de Guanajuato tomó muchas evidencias del tema, por lo que nos decían, pero esta semana ya nos tienen el dictamen”, comentó.

Jonathan Muñoz señaló que la continuidad de las obras en el estadio dependerá de la siguiente administración, si considera que el estadio Sergio León Chávez es su prioridad o no.