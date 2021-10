Cuca Domínguez

Salamanca.- Argelia Ramírez, presidenta de la organización animalista Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), dijo que aunque no se tiene un censo preciso se estima que, tan solo en la periferia de la ciudad, hay poco más de 20 mil perritos en situación de calle, causado precisamente por el abandono de sus propietarios que, durante la pandemia, no pudieron mantenerlos en casa y los dejaron salir, por ello la población creció al grado que hoy los quieren ver como un peligro, pero no se deben estigmatizar a estos animalitos.

La animalista dijo que tienen cita para la próxima semana con el alcalde César Prieto Gallardo y plantearle que se ponga en marcha el proyecto CARAS que es el Centro de Animal, Rehabilitación y Adopción de Salamanca, porque urge que este centro esté en funcionamiento.

Hoy se puede recorrer la ciudad y ver que hay muchos, miles de perritos en situación de calle, camadas completas que desgraciadamente no se pueden rescatar porque ya no se tiene tiempo, espacio, ni dinero para atenderlos, “por ello es que no nos atrevemos a decir cuántos perritos están en esta situación, pero la cifra aumentó con la pandemia porque las familias ya no tuvieron o no quisieron tenerlos y los dejaron en la calle”.

También lee: Alcaldesa de León sufre mordedura de 10 puntadas por pelea de perros

Por ello es que insisten en que este problema es responsabilidad de todos, ya que se desencadena de que los dueños no asuman su responsabilidad con sus mascotas, precisó.

Fotos: Cuca Domínguez

En el caso del hecho que ocurrió en el jardín donde un perro mordió a la niña, dijo que ese perrito tiene dueño; pero no fue un ataque a la menor; la mordió como una reacción porque le retiraron la comida. Sin embargo, aseguró que no es posible confirmar este hecho pues los testigos no quieren hablar.

Pese a ello, dijo, insisten en que el perro no es de calle, pues buscan que no se señalen sin sustento a los canes de la calle. Además que varios están esterilizados y cuentan con personas que velan por ellos.

Ramírez dijo que el proyecto CARAS debe iniciar con la captación de perritos en situaciones de calle, eximiendo los comunitarios, que son los que están esterilizados, identificados por las rescatistas, traen su placa donde dice perro esterilizado, teléfono y nombre de la personas responsable. Los demás se capturan, se hace un estudio, si es indómito o no, se esterilizan, se socializan y se ponen en adopción, “conscientes somos que no podemos con tantos perritos, se tienen que sacrificar para darle oportunidad a unos perritos en situación de calle que pueden ser adoptables“.

Pero de esa manera buscarían ir disminuyendo las manadas, que crean territorio, “nosotros lo podemos hacer con el apoyo de expertos”. Además señaló que CARAS contempla ir de colonia en colonia para evitar este tipo de circunstancias que ponen en riesgo a la gente más vulnerable, “esperemos que con estos hechos que han ocurrido en el municipio nos hagan caso, y vean que se urge este proyecto”, concluyó.

Guanajuato en top 10 de mordeduras Guanajuato ocupa el sexto lugar a nivel nacional por mordeduras de perro con 76 casos reportados en la semana del 8 al 14 de agosto; desde que inició el año al 14 de agosto suman 2 mil 364 mordeduras de acuerdo a datos reportados por la Secretaría de Salud. A finales de julio una mujer que realizaba ejercicio en el Ecoparque de Salamanca, fue atacada por una jauría de perros que se encontraba en el lugar, los animales la tiraron al piso para morderla en todo el cuerpo, a pesar de que la mujer se trató de proteger como pudo, fue ingresada al área de urgencia del IMSS. Alejandra Ramírez Luna, la mujer atacada, acudió ante el Ayuntamiento de Salamanca para suplicar se acelere el apoyo que solicitó luego de no poder sufragar con los gastos que tiene para sus curaciones y rehabilitación. De acuerdo a datos del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, en Guanajuato en lo que va del año con corte al 14 de agosto, fueron atacadas mil 327 mujeres por perros, mientras que mil 037 hombres también sufrieron mordeduras por caninos. Estas cifras posicionan al Estado en el séptimo lugar por mordeduras registradas en lo que va del año. A diferencia del sexto lugar que ocupamos por semana. Lee más aquí: ¿Perro que ladra…? Guanajuato está en el top 10 por mordeduras de canes En León vagan unos 177 mil perros Se estima que unos 177 mil perros vagan por las calles de la ciudad en busca de alimento, agua y un refugio donde dormir, además de estar expuestos al maltrato animal y a morir atropellados. Muchos caninos mueren sin ser capaces de enfrentar las durísimas condiciones que enfrentan en las calles. Tan solo en los primeros 7 meses de este año el Sistema Integral de Aseo Público levanto mil 47 perros muertos de la vía pública. Mientras que el año pasado fueron mil 460, y el 2019 fallecieron otros mil 627 perros. Lee más: Vagan sin comida, agua o donde dormir; así sobreviven 177 mil perros en León

LC