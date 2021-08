Cuca Domínguez

Salamanca.- Juan Carlos Jiménez Lugo, director General de Medio Ambiente, dio a conocer que luego de que una mujer fuera atacada por una jauría de perros en el interior del Ecoparque, se cerraron las instalaciones para revisar el cercado perimetral y se abrirá hasta la próxima semana. Además, ahora se exigirá que los usuarios que lleven perros los traigan con correa y lleven bolsas para levantar sus heces o de lo contrario no podrán ingresar al lugar.

“Nos dimos a la tarea el día siguiente de realizar un operativo para tratar de agarrarlos y no pudimos. Los localizamos y están perfectamente ubicados, pero no se pueden capturar, son muy escurridizos. Afortunadamente el responsable del centro de control canino fue y pudo recoger 7 perritos. Quedaron pendientes 3 que no pudo atrapar, pero sigue trabajando en ello y seguramente los podrá capturar”, precisó respecto a la jauría de perros que atacó a la mujer.

Estos perros, de acuerdo al procedimiento deberán tener la asistencia necesaria para estén en condiciones saludables: se les desparasitará, se bañarán, se les atenderá alguna lesión que pudieran presentar y se les alimentará mientras estén en ese lugar, al mismo tiempo que se ofrecen en adopción a la ciudadanía.

Precisó que se realizó una revisión del cercado luego de que una jauría de perros ingresaron por el lado oriente, lo que llevó a cerrar temporalmente el lugar para reparar la malla y evitar accidentes similares.

Además, señaló que se va a reforzar el control y vigilancia del parque para asegurar que las personas que llevan perros siempre los traigan con su correa durante todo el tiempo que estén en las instalaciones. Con estas acciones buscan asegurar la integridad de los usuarios del Ecoparqe, luego de que se estima que acuden entre 400 y 600 personas, por lo que es necesario un control estricto.

El funcionario municipal destacó que la Dirección General de Medio Ambiente está a favor del cuidado y respeto de los animales, por ello se tienen implementados los reportes o denuncias relativas a cualquier maltrato animal y se les da seguimiento.

“Se atienden el cien por ciento de los reportes que se reciben erradicando el maltrato animal en el municipio. Tan solo en lo que va del año se han recibido 23 denuncias y se llevan 73 reportes de maltrato animal, todos se han atendido y nos aseguramos que las medidas que se aplican son observadas por los propietarios de los perritos para asegurar un trato digno y que tengan lo necesario para una vida digna”, concluyó.

