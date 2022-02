Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Activistas e integrantes de colectivas feministas a favor de la despenalización del aborto, exigieron a los diputados guanajuatenses del Partido Acción Nacional (PAN) que dejen de lado sus creencias ideológicas y religiosas para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a decidir sobre su cuerpo.

De la Red de Acompañantas de Aborto de León, Rebeca Aguayo, exhortó a los diputados panistas a ser coherentes con las justificaciones que han hecho al señalar que les importa la vida de niñas, niños y adolescentes:

“Eso es totalmente falso. Si eso fuese una realidad, Guanajuato no sería uno de los estados con mayor índice de homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes, no sería de los primeros estados con abuso sexual, y a no mal utilizar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes porque no les interesa”.

Esto durante el conversatorio convocado por la fracción del PVEM en el marco del análisis de la iniciativa presentada por este Grupo Parlamentario para despenalizar el aborto, el cual no formó parte de la metodología de estudio de la propuesta aprobada por la Comisión de Justicia presidida por Cristina Márquez Alcalá, legisladora del PAN, lo cual también fue reprochado por las participantes, pues el martes finalizó el plazo establecido por la comisión para recibir opiniones a través de una liga en la página de internet, sin aceptar que se llevaran a cabo mesas de trabajo con estas.

Reprochan exclusión de voces feministas

Nayely Tello, integrante de la Red Acompañantas de Aborto de León, dijo que las especialistas en la materia fueron excluidas y no fueron escuchadas, lo que sigue es exigir a la Comisión de Justicia que dé a conocer todas las opiniones que se recibieron con nombre y apellido de quien las emitió.

Además, reclamaron la ausencia de legisladores del bloque mayoritario e incluso de la oposición quienes no participaron en la reunión, solo asistieron los legisladores del verde ecologista, Gerardo Fernández y Martha Ortega, así como Dessiré Ángel Rocha de Movimiento Ciudadano, y de Morena, el diputado local, David Mendizábal y la senadora Martha Lucía Micher Camarena, a quienes les exigieron que dicho conversatorio no sea una simulación y que no se utilice para fines individuales o de partido.

“El aborto no es nuevo, hoy lo nombramos y lo exigimos, ha estado presente, el nombrarlo permitir exigirlo y no cesaremos, sino es en esta legislatura, iremos a la otra, lo que será lamentable es que esta legislatura sea una más que le sigue debiendo a las mujeres”, advirtió Ivanna Rocha, activista por los derechos humanos.

Dan acompañamiento

Dijeron que los abortos en casa no han disminuido, por el contrario, todos los días, cientos de mujeres se acercan a las diversas organizaciones en busca de acompañamiento para terminar con su embarazado por diversas circunstancias; María Alcántara, integrante de la Red de Acompañantas de Aborto de León señaló que solo en enero de este año, 30 mujeres se acercaron a la red para buscar apoyo para interrumpir su embarazo.

Mientras que Paulina Urbieta y María José Abreu, integrantes de Verde Aquelarre, mencionaron que muchas mujeres abortaron en la pandemia. Detallaron que, en el 2020, 48 mujeres tuvieron acercamiento con el colectivo, en el 2021 el número disminuyó a alrededor de 20 y en lo que va de este año, ha apoyado a 3 mujeres.

“Estamos sometidas a los que los legisladores y servicios médicos creen que es lo que deberíamos o no hacer”, afirmó por su parte Joselyn Rivera, médico con especialidad en sexología clínica.

Envían mensaje a diputadas panistas

En tanto, Grecia Chavira, integrante de Regla Rota Salamanca, envió un mensaje a las diputadas de Acción Nacional:

“Piensen, analicen y voten esta reforma con sororidad, confirmen nuestra alianza feminista, modifiquen positivamente nuestras vidas, ayúdennos a construir el mundo justo y libre con el que tanto hemos soñado y por el que tanto hemos luchado, permítannos recuperar la confianza en ustedes, en las instituciones, hagamos un pacto político en el que podamos ser tratadas como pares, rompan el pacto machista”.

De forma reiterada, citaron la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se declara inconstitucional criminalizar el aborto y señalaron la necesidad de reformar la Constitución local.

El conversatorio se prolongó por más de dos horas y media; al finalizar señalaron que, dentro de la ruta parlamentaria, seguirán solicitando a la Comisión de Justicia amplié la metodología de estudio de la iniciativa a fin de que se abran mesas de trabajo en donde sus argumentos sean escuchados.