Guanajuato.-Si por alguna razón no se llega a concretar el Nuevo Museo de las Momias (MUMO) y si sigue la resistencia y falta de apertura del Gobierno Federal para tratar el tema, se cancelará el proyecto; así lo manifestó el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña.

“Si en un mes, más o menos, yo no veo que ya no hay para dónde, agarramos los 52, 53 millones de pesos por ahí de julio, nos vamos al tema de qué podemos hacer más de infraestructura en el tema local, regresamos los 70 millones al Congreso y ya veremos si metemos otra petición de deuda al igual que 6 o 7 municipios que ya pidieron y vemos qué podemos hacer”, expresó Navarro en entrevista.

Para la construcción del MUMO se necesitan 110 millones de pesos, de los cuales 70 millones corresponden a la deuda pública aprobada por el Congreso de Guanajuato; el resto se desprende de ingresos propios del municipio.

En diciembre ya no podría “gastar la lana”

Aunque emitió una estimación, el presidente municipal prefirió no ‘dejan en piedra’ una fecha clara para desistir del proyecto. El cual arrastra desde su pasada administración.

“Bueno, yo tengo hasta diciembre, pero si en diciembre me dicen que sí, ya no alcanzamos a gastarnos la ‘lana’, yo siempre he sido muy claro, cuando algo se puede, bien, pero cuando no se puede, no se puede… Yo no quisiera decir un mes, dos meses, para que no vaya a salir así en los titulares ni mucho menos. Estaremos viendo el tiempo necesario”, enfatizó.

El primer edil aseguró que nunca se ha rendido, que es un hombre luchador pero que tiene claro hasta dónde alcanza en este tema.

¿Cancelación del MUMO y adiós parquímetros?

Navarro Salda prácticamente también desechó que se pueda concretar el tema de los parquímetros para la capital.

Pues se refirió a la negativa al interior del Ayuntamiento para darle suficiencia al tema de los parquímetros, incluido el rechazo de panistas. “se acabó, ni más ni menos, haré otra lucha, a la mejor otro intento, con otro estudio, pero si me van a decir que no, para qué el desgaste, no les interesa”.

“Por lo pronto yo no veo la manera de subirlo, para qué, yo fui muy claro, que ese dinero era para seguridad, para los policías, para sus uniformes porque ya no había Fortaseg y ni con todo eso”, apuntó el alcalde.

