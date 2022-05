La delegada resaltó que el gobierno no ha entregado más que la mitad de documentos del proyecto para la construcción del MUMO

Guanajuato.- No existe un proyecto ejecutivo integral que respalde la edificación del nuevo Museo de las Momias de Guanajuato; la autoridad municipal de la ciudad de Guanajuato no ha entregado todo lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha solicitado, carece de estudio arquitectónico y se han negado a establecer mesas de trabajo.

“El proyecto que se pretende construir de un museo se encuentra propuesto para construirse en terrenos de la ex Estación del Ferrocarril. Esa estación de ferrocarril está dentro de la poligonal de declaratoria de Patrimonio Mundial de la Ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes, y esta parte en donde está inserto, donde quieren hacerlo está dentro del núcleo de la poligonal, no está ni siquiera a las afueras; entonces por tal motivo el INAH tiene competencia, de ahí partimos”.

Olga Adriana Hernández Flores, Delegada del INAH en Guanajuato, expresó lo anterior en rueda de prensa. En el evento también estuvieron presentes miembros de la Comisión de Antropólogos del Instituto.

No es tema político

Hernández Flores insistió en que no se trata de un tema político, como lo ha dio el alcalde capitalino, simplemente los terrenos en donde se pretende construir al MUMO están dentro del núcleo de la poligonal declarado Patrimonio Mundial, sus minas y adyacentes. Por ello es que el INAH tiene competencia.

“No tenemos nada que ver en temas políticos, somos un Instituto que esta para la preservación-conservación de todo el patrimonio. Nosotros no tenemos ninguna tarea, ninguna comisión que nos haya hecho por parte del Gobierno de la República. Lo único es que bueno él (Alejandro Navarro) lo está tomando, creo yo, como tema político”. Y acusó que lo que deja de lado es que él, gobierno estatal, federal y los ciudadanaos, tienen la tarea de conservar el patrimonio.

Y añadió “ahora sí que como dice el lema de la Universidad de Guanajuato –La verdad os hará libres, creo que el tiempo lo dirá, la verdad saldrá”, expresó Olga Hernández.

Por su parte Alejandro Navarro Saldaña, Presidente municipal de Guanajuato, insistió en que se trata de un tema político, dijo que lo único que pide es que le den audiencia en INAH central. “Estamos atorados nada más porque no hay voluntad política del Gobierno Federal ni de la 4T y el gobernador (Diego Sinhué Rodríguez) es un actor importante (…) seguramente les dará las garantías de que se llevará acabo”.

Falta la mitad de la documentación

Además señaló que de la documentación que han solicitado al municipio aún les falta cerca del 50% y hace falta mucho estudio arquitectónico para que se concrete su edificación dentro de una ciudad con las características de Guanajuato capital. También resaltó que el INAH esta para garantizar la conservación del patrimonio y noestá a favor de cualquier acción que lo dañe.

“Este proyecto podría estar construido en cualquier parte de México o del mundo y definitivamente no pasaría nada, pero está dentro de una zona Patrimonio (…) desde el momento en que se está dañando al patrimonio, yo creo que no está nada bien visto, definitivamente no estamos a favor de eso”.

También dijo que el INAH está en plena disposición de tratar el tema del MUMO en mesas de trabajo. Pese a ello, aseveró que hasta el momento por parte de gobierno municipal no las han solicitado; recordó que en marzo de 2021 fue la última reunión.

“Se les ha dicho que podemos tener mesas de trabajo, estamos en la mejor disposición de tener mesas de trabajo, que hasta la fecha no se han pedido. Se tuvo una creo en el 2021 para ver el estacionamiento, Tengo conocimiento de eso, nada más del estacionamiento pero con respecto al Museo no se han tenido mesas de trabajo durante el 2021 ni lo que va del 2022”.

La funcionaria federal explicó que al tratarse de un proyecto nuevo, completo y que“tiene mucha problemática hasta en el mismo sitio en donde se está insertando”. Esto por diversas situaciones como el tema de acceso de vialidades y la edificación del estacionamiento que lo complementa, se trata de una obra que requiere cumplir con varios requisitos “es una lista bastante grande”.

Factibilidad no es un permiso

Sobre la “factibilidad” que en repetidas ocasiones Alejandro Navarro ha señalado que tienen y que fue entregada por David Jiménez Guillen, ex Delegado del INAH en Guanajuato, Olga Hernández explicó que una factibilidad no implica autorización. Además, resaltó que eso se indica claramente en el oficio que tiene en su poder el alcalde capitalino e incluso lo retó a mostrar públicamente el documento en el que también apuntó que se suspenderá toda obra que inicie sin el permiso correspondiente del INAH.

“Una factibilidad no es un permiso y muy claramente lo dice en ese oficio, este no es un permiso si se empezará obra se va a suspender, que en se mismo oficio viene. Entonces si tanto muestra que la factibilidad para él ya es un permiso ¿Por qué no muestra la otra parte en donde dice esto no es una autorización. Se suspenderá en caso de que inicien sin la autorización correspondiente? Ahí se le hizo ver, una factibilidad es la posibilidad de hacer algo, en este caso la posibilidad de hacer un museo, pero eso no quiere decir que el proyecto es el adecuado o tal como lo traigan ya lovamos a aprobar”.

Dijo que hay una junta de monumentos y especialistas que tiene que avalar el proyecto ya que, al tratarse de uno de grandes dimensiones, es necesario pedir las recomendaciones de INAH Nacional y sobre eso INAH Guanajuato daría una respuesta. Pero reiteró que la autoridad municipal no ha ingresado ningún proyecto ejecutivo sobre el MUMO.

Buscan devolver identidad a las momias de Guanajuato

Durante la Rueda de Prensa los Antropólogos, que efectúan estudios de preservación y conservación a los cuerpos áridos de las Momias de Guanajuato, comentaron que están por iniciar la segunda etapa de inspección y resaltaron la importancia de no moverlos del lugar en el que se encuentran.

Resaltaron que su trabajo en las próximas semanas consistirá en determinar cuáles momias son del siglo XIX y cuáles del siglo XX. Mencionaron que si bien todas estuvieron sujetas al mismo proceso de momificación, la historia de cada una es diferente. Además apuntaron que se busca con el trabajo de investigación que efectúa “devolver, en la medida de lo posible, la identidad a cada uno de los cuerpos momificados”.

Apuntaron que la Comisión investigadora de la que forman parte no guarda relación con la construcción o no construcción del MUMO. Por ello, exhortaron a las autoridades respectivas involucradas en el tema a colaborar con su trabajo, al final del cual emitirán las recomendaciones pertinentes para la óptima conservación y preservación de las momias.

De Sinhue solo hay respaldo moral

Solamente respaldo moral hay del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para el gobierno municipal de Guanajuato sobre el nuevo Museo de las Momias de Guanajuato.

“De entrada apoyo moral, Alejandro (Navarro) tuvo la cortesía, porque no tenía la obligación, de previo a solicitar el crédito al congreso de presentarme el proyecto, es bueno para todos. Evidentemente tiene que cubrir varios requerimientos del INAH y varios temas legales, pero lo que podamos apoyar sabe que cuenta con nosotros”, destacó el mandatario.

Además destacó que “no hay recursos del estado, es un recurso de la deuda, pero creemos que es un proyecto que vale la pena que se eche adelante”.

Enfatizó que el turismo es importante para Guanajuato, pese a la resistencia de algunos ciudadanos.

“Siempre habrá opositores, hay que escuchar todas las voces, pero hay que tomar las decisiones que le convienen a la mayoría”, expresó.

Va por cinco clínicas

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que solicitó una reunión con Zoe Robledo, director general del IMSS, para preguntar sobre los trámites y avances de las propuestas para construir hospitales en varios municipios de la entidad.

“El alcalde me pidió, que incluyeran a Guanajuato, que ya habló con el delegado, yo pedí una cita con Zoe (Robledo) para ver los avances de cómo van los otros municipios. Yo estoy pidiendo 5 clínicas”, subrayó.

Aunque aún no le han confirmado la cita, dijo esperar que no demore.

