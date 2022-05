El director de Obra Pública dijo que el MUMO está en las manos del INAH, aunque aseguró que no es de su competencia

María Espino

Guanajuato.- El director de Obra Pública, Marco Antonio Ortiz Rendón, reconoció que la construcción del nuevo Museo de las Momias (MUMO) sí está en las manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El funcionario explicó que mientras la autoridad federal no lo avale no pueden comenzar a desmantelar la cancha de usos múltiples de la ex Estación del Ferrocarril,“lamentablemente en este momento si la pregunta es ¿dependemos del permiso? yo diría más que el permiso estamos en sus manos, mientras ellos no tengan un criterio un poco más flexible para darnos esa posibilidad de construir pues vamos a seguir entrampados y no sabemos hasta cuándo”.

MUMO en las manos del INAH Foto: María Espino

Ortiz Rendón aseveró que en lo que se resuelve el tema financiero y se defina si el predio en donde se pretende edificar el MUMO está o no dentro de la zona de monumentos, la autoridad municipal no puede iniciar con ninguna acción. Esto a pesar de que el Ayuntamiento ya aprobó 2.8 millones de pesos para costear desmantelamiento y reubicación de la cancha de usos múltiples.

“Todo depende de la anuencia de las dependencias federales en todos los sentidos, desde el aspecto financiero que necesitamos anuencia de ellos para el tema del crédito, desde el aspecto de resolver el dilema de si está o no dentro de la zona de monumentos el espacio, eso es con el INAH y mientras no se resuelva eso no podemos comenzar”.

MUMO ‘no es competencia’ del INAH

El titular de Obra Pública mencionó que el INAH no tendría competencia sobre el proyecto, pues aseguró que los terrenos que se pretenden emplear para la construcción no están dentro en la zona de monumentos, no colinda con monumentos históricos, ni se trata de un inmueble histórico.

“La competencia del INAH es en tres sentidos y lo doce la Ley de Monumentos: si estas interviniendo un museo histórico requieres un permiso de ellos, si eres colindante a un monumento histórico dependes de un permiso de ellos y el tercero es que estés dentro de la zona de monumentos; no caemos en ninguno de los tres supuestos, por eso creemos que quizá no sean competentes, pero eso dependerá de los criterios que ellos manejen”, explicó el funcionario.

Por lo anterior, todavía no hay fecha para desmantelar la cancha, aunque si refirió que se trata de un trabajo que no duraría más de un mes. Sin embargo, primero deben cumplir con todos los requisitos que el INAH solicitó al municipio; aunque no precisó cuáles.

MUMO en las manos del INAH Foto: María Espino

“Todavía no hay tiempos, tenemos que colmar algunos requisitos que nos piden las dependencias federales, cuando tengamos ese tema resuelto entonces comenzaremos a realizar los trabajos (…) el trabajo depende de cuando se inicie, pueden tardar un mes aproximadamente y después la licitación de edificación. Sin embargo, no se puede ya que dependen de la autoridad federal (INAH”.

Buscan soluciones con el INAH

El funcionario apuntó que se han reunido en varia ocasiones con el INAH delegación Guanajuato y se han planteado las posibles soluciones. Señaló que la autoridad capitalina está a la espera de obtener otra reunión con el objetivo de concretar el tema, pero aún no hay fecha tentativa.

Por lo anterior, Marco Antonio Ortiz destacó que en lo que se define si el INAH avala o no dicho proyecto el gobierno capitalino ya planean otras tres alternativas independientemente a que se concrete o no el MUMO.

Entre estas destacó el proyecto que denominado“Constelación Turística”, del que no abundó en detalles; pues dijo que apenas se planteó la intención por lo que aún no hay presupuesto tentativo.

