La delegada del Centro INAH dio a conocer que no hay proyecto que respalde la construcción del nuevo Museo

Guanajuato .- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña reconoció que sí hay una intención del gobierno federal o de la 4T de que no se construya el nuevo Museo de las Momias. “No nos vamos a pelear porque vamos a perder”.

“Somos un municipio que no se puede pelear contra la Federación. Si hay una voluntad de ellos que no se haga, por parte de ellos, nos van a ganar. Ni modo, no se hará. Juntaremos lo que nos toca y ya veremos qué hacemos con las acciones legales”, advirtió el presidente.

En entrevista, luego de que la delegada del Centro INAH revelara que no hay proyecto que respalde la construcción del nuevo Museo, el alcalde reiteró que les pidieron cosas que son imposibles de reunir, como la autorización de los familiares de las Momias, en cuanto a si quieren ser exhibidas o no.

“Los que pueda conseguir. Cómo voy a conseguir que me digan los familiares de las Momias, si quieren ser exhibidas o no. Eso nunca lo voy a conseguir. No sabemos de quien son hijos algunos o hermanos. Es un tema muy complicado. Haremos lo que se pueda, dentro de nuestras atribuciones”, respondió.

Alcalde denuncia que nadie le da la cara

Navarro dejó en claro que analizarán si vale la pena proceder legalmente, “y si no a lo que sigue, no nos podemos desgastar”.

El alcalde reiteró que no se da por vencido para lograr el nuevo Museo aunque “uno sabe cuando no van a avanzar las cosas, me estoy peleando con el aire porque nadie me da la cara”.

En relación a que el área donde se pretende construir el Museo está dentro del poligonal de la declaratoria de patrimonio mundial, el edil dijo que la ex Estación no forma parte del centro histórico donde están los inmuebles catalogados.

“La declaratoria es toda la ciudad y sus minas adyacentes, por supuesto que de esa área todos estamos, Valenciana, los hoteles nuevos de la Glorieta Santa Fe, todos estamos dentro del área de declaratoria, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero del Polígono del Centro Histórico, donde están los edificios catalogados, termina hasta donde está el Angelito, que trajeron a regalárselo a un presidente municipal ahí en Tepetapa”, aclaró.

Niega falta de documentos

Alejandro Navarro rechazó que le falten más documentos.

“A ver, cuando nos lo pidió David Jiménez Guillen el estudio de factibilidad, nos dijo que solamente faltaba el estudio de Movilidad, de imagen urbana, ya la volumetría. Luego cuando ella llega (la nueva delegada) es cuando me pide la autorización de los familiares de las Momias. Eso lo hace con la intención de cómo no, pero vamos a tratar de trabajar, de reunir la documentación que nos pidan, siempre y cuando esté dentro de norma, dentro de reglamento, dentro de la ley”, enfatizó.

Apuntó que si para el gobierno federal solamente existe la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de la ciudad de México y el Tren Maya, qué lástima porque hay más de mil 500 municipios en todo el país, que necesitan del Fortaseg.

“Todos necesitamos recursos. Necesitamos de los fondos de la Federación y que el desarrollo del país sea para todos, que si por muchas décadas se descuidó al sur del país, que se atienda pero no nos abandonen a los demás”.

Puntualizó que lo que busca el INAH es que se vuelva a iniciar el proceso, “es muy complicado, no van a reconocer lo que llevamos avanzando, si se trata de patear el balón y ahí después, agarramos el dinero que tenemos y lo invertimos en otra cosa”.