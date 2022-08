Los operativos se van a intensificar, sobre todo en las comunidades rurales, para atender la crisis de los bares clandestinos en Celaya

Celaya.- Tras la masacre ocurrida en el bar ‘Los 3 Amigos’ en San José el Nuevo, el director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, aceptó que es grave la situación de los bares clandestinos en Celaya. Sin embargo, desconocen dónde están ubicados y por ello piden la denuncia anónima de la ciudadanía.

Martínez Abud consideró que el problema de bares clandestinos en Celaya es más grave en la zona rural que en la urbana. Por ello, los operativos se van a intensificar sobre todo en las comunidades rurales.

“La presencia de la autoridad en las comunidades será importante. También invitamos a que la ciudadanía se comprometa con nosotros para que nos ayude por medio de la denuncia. No necesitamos que nos diga nombre y apellido, solamente que nos digan en dónde ven una actividad clandestina, la propia naturaleza (del negocio) lo evidencia. Creo (que es más grave) en las comunidades, quizá por lo alejado, quizá por la falta de presencia de la autoridad, quizá por muchos factores. Puede ser un poco más complicado, pero yo insisto y tengo fe y confianza en que vamos a poder atacar este problema”, indicó.

“Consecuencias pueden ser fatales”, advierte

Martínez Abud explicó que una cosa es que algún establecimiento tenga venta de bebidas alcohólicas de manera irregular, porque no cuenta con un permiso. No obstante, sí tiene sus puertas abiertas para el ingreso de los clientes. Otra donde se presume que el acceso es controlado y clandestino “para que no se dé cuenta la autoridad”.

Dijo que el asunto es grave y delicado puesto que “las consecuencias pueden ser fatales”, tal como ocurrió en el bar ‘Los 3 Amigos’.

Precisamente por la irregularidad o secrecía con que operan algunos negocios, se pedirá el apoyo de los delegados municipales y de los habitantes que son los que conocen sus comunidades y lo que ahí sucede.

“Los operativos se van a intensificar obviamente. Tenemos que ser muy estrictos en su cumplimiento. Vamos a necesitar el apoyo no solamente de los delegados, sino también de las familias que tienen mayor representación por el tiempo que han estado viviendo en esas comunidades. Sin la aportación de datos de estas familias no vamos a poder lograr mucho. Se necesita esa corresponsabilidad, que la ciudadanía apoye, que nos aporte. Ya lo demás las instituciones tendremos que actuar en consecuencia”, indicó.

El funcionario señaló que en estos operativos participará Fiscalización, Tránsito, Policía municipal, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Suman más de 30 clausuras a bares

De octubre a la fecha se han realizado más de 30 clausuras de bares, depósitos o tiendas de abarrotes donde se venden bebidas alcohólicas. Multas se han expedido más de 100.

“Tenemos detectados y han sido sancionados establecimientos que ofertan su producto de manera pública sin un permiso y son sancionados. En el caso como este establecimiento, que lo hacían a puerta cerrada de manera clandestina, eso es lo que tenemos que apoyarnos de la ciudadanía. El mejor inspector de Fiscalización va a ser el ciudadano”, manifestó.

Martínez Abud explicó que la clausura es cuando se suscitan hechos de sangre o cuando no existe un permiso por parte de Gobierno del Estado para la venta de alcohol. Las multas pueden ser por diferentes circunstancias, por ejemplo por vender fuera de horario, con contar con refrendo o algún trámite administrativo.

Para el área de alcoholes se tienen 16 inspectores, que tienen la misión de verificar la manera de operar de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en las más de 500 colonias y 65 comunidades de Celaya.

El bar ‘Los 3 amigos’ no contaba con permiso para operar

El bar ‘Los 3 amigos’, ubicado en la comunidad San José el Nuevo, operaba de manera clandestina. Esto ya que no contaba con licencia otorgada por Gobierno del Estado, en materia de alcoholes para el almacenamiento, venta y consumo.

Dicho lugar hace dos años funcionaba bajo una razón social de manera regular, con una licencia y uso de suelo, otorgados por el municipio, pero cerró y no se detectó nuevamente su apertura. Incluso en su fachada parecía estar en abandono y, para evitar ser detectados, los clientes ingresaban por la parte trasera. Así lo explicó el Director de Fiscalización.

“El antecedente es que hace más de dos años este inmueble operaba como un bar que contaba con una licencia expedida por el estado para la venta y enajenación de alcohol y un uso de suelo que el municipio había otorgado en su momento. Después de que el propietario cerró actividades, se desconoce en qué momento volvió a aperturar y funcionar de la manera que ya saben. El clandestinaje es evidente puesto que las puertas de acceso principal en todo momento cerradas, estado de abandono y de manera un tanto irresponsable, permitían el acceso de los clientes por la puerta de atrás”, señaló.

Ante los dicho por los habitantes de la comunidad, aseguran que era un lugar que todos sabían que era un lugar de convivencia e incluso los propios inspectores de Fiscalización lo conocían. Salvador Martínez Abud señaló que se les preguntó si alguno sabía de la operatividad de este lugar, pero lo negaron.

“La pregunta fue clara hacia ellos, en todo momento han sido honestos. Al menos así lo puedo yo percibir porque no tendrían al final del día porqué ocultar, si no hicieron por temor lo dirían, si no hicieron por algún compromiso se evidenciaría”, aclaró.

