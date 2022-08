Las calles de San José el Nuevo se ven solas; la gente sólo sale a algún mandado, pero de manera cautelosa y desconfían de los extraños

Redacción

Celaya.- Tras la masacre ocurrida en el bar “Los 3 Amigos”, ubicado en la entrada de la comunidad de San José el Nuevo en Celaya, el pueblo luce aparentemente tranquilo. Sus calles se ven solas, no hay personas en la plaza principal, tampoco en las pequeñas tiendas, ni en los expendios de cerveza. La gente sólo sale a algún mandado, pero de manera cautelosa y desconfían de los extraños que ven en el lugar.

Y no es para menos. La noche del viernes varias ráfagas de balazos de armas de grueso calibre alertaron a los vecinos de la comunidad. En ese momento los habitantes no sabían qué pasaba, solo con el pasar de los minutos se enteraron de la masacre ocurrida en el bar “Los 3 Amigos”, en donde nueve personas perdieron la vida -6 hombres y tres mujeres- y otras tres resultaron severamente lesionadas -dos hombres y una mujer-.

Lee también: Suben a 9 víctimas en San José el Nuevo, tras masacre en bar de Celaya; identifican a 6

Desde las 9:30 de la noche del viernes y durante varias horas por la madrugada, la zona donde ocurrió el ataque estuvo acordonada y fuertemente blindada por elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno. Este sábado, el bar donde ocurrió la masacre lució solo, y retiraron las cintas que sirvieron para delimitar la escena del crimen.

Foto: Correo

Disminuye la vigilancia policial

En el pueblo no se vio a ninguna patrulla de la Policía de Celaya, y tampoco se apreciaron rondines de los elementos de la Guardia Nacional o del Ejército.

Sólo unas botellas de cerveza quedaron en algunas mesas. Éstas presenciaron el ataque, y sirvieron como testigos de la manera en que quedaron los cuerpos sin vida: algunos en el interior del salón y otros afuera.

El bar está ubicado en la carretera que sirve de acceso a la comunidad. Por fuera sólo se aprecia una construcción, pero a un costado está una especie de estacionamiento y desde ahí se alcanza a ver a unos metros la fachada del negocio y el rótulo: “Los 3 amigos”. Sin embargo la puerta principal siempre estaba cerrada, y los clientes ingresaban por un acceso lateral. Las mesas donde convivían los clientes eran colocadas afuera y adentro de un pequeño salón.

En la comunidad todos sabían que era un lugar de convivencia. Incluso asistían familias y a decir de algunos vecinos, el lugar contaba con permiso para operar.

Sin embargo, las autoridades municipales informaron que este lugar operaba de manera clandestina, ya que los clientes ingresaban por una puerta lateral y se desconocía que en el interior había venta de bebidas alcohólicas. Aseguran que no contaba con permiso de la Dirección de Fiscalización.

La puerta por la que entraban los clientes ahora luce con sellos de clausura. Estos los colocaron inspectores de la Dirección de Fiscalización la noche del viernes, luego de la masacre.

Fotos: Correo 1 de 3

“Nos encerramos en el baño, nos dio mucho terror”

Y aunque San José el Nuevo es un pueblo tranquilo en Celaya en el que no hay mucha gente en las calles, este sábado se notó menos gente.

“La gente anda muy asustada, han pasado muchas cosas cercanas a la comunidad. Se escuchó muy feo, fueron muchos balazos. Yo vivo a dos cuadras y lo que hicimos fue encerrarnos en el baño, nos fuimos hasta atrás de la casa porque no sabíamos dónde era la balacera y sí nos dio mucho terror. Todavía hoy tenemos miedo, si se fija no hay gente en la calle, no están ni los que están siempre tomando afuera de las tienda. Da miedo que vayan a volver”, dijo una vecina de la comunidad.

San José el Nuevo es una comunidad en Celaya en la que la población está decreciendo año con año. Las cifras de Inegi evidencian que de los 1 mil 200 habitantes que tenía en 2010 en el último conteo del 2020 ya sólo residen 969.

En su mayoría se trata de mujeres (511), cuyo grado de escolaridad es apenas la secundaria. El 47.55% de ellas laboran para mantener las apenas 268 casas que forman la comunidad.

Foto: Correo

El bar Los 3 Amigos no tenía licencia

El bar “Los 3 amigos” no contaba con licencia otorgada por Gobierno del estado en materia de alcoholes para el almacenamiento, venta y consumo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSC) informó a través de un boletín de prensa que al realizar la inspección del lugar, se supo que operaba de manera clandestina y sin una licencia otorgada por el Estado en materia de alcoholes.

Hace dos años, el lugar funcionaba bajo una razón social de manera regular, con una licencia y uso de suelo otorgados por el municipio. Pero cerró y no se detectó que volviera a abrir.

Tampoco hubo reporte de vecinos de su reapertura, e incluso su fachada parecía estar en abandono. Para evitar ser detectados, los clientes ingresaban por la parte trasera.

“Lamentamos mucho lo sucedido la noche de ayer. Desafortunadamente este lugar funcionaba de manera irregular, sin una licencia otorgada por el estado en materia de alcoholes, almacenamiento, venta y consumo de alcohol. Desde hace más de dos años, tenía anteriormente otra razón social que operaba de manera regular con una licencia y uso de suelo otorgado por el Municipio. Sin embargo después de que cerró el establecimiento, ya no se detectó su funcionamiento nuevamente. Prueba de ello es el evidente estado de abandono en que se encontró el acceso principal de este negocio”, informó Salvador Martínez Abud, director de Fiscalización.

Foto: Correo

Piden denunciar cantinas clandestinas

Es por ello que tras la intervención de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), se procedió a la clausura del inmueble.

“Es importante pedirle a la sociedad que eviten asistir a lugares donde evidentemente existe el clandestinaje, incluso los exhortamos a denunciar para poder actuar en consecuencia desde lo administrativo y poder privilegiar la seguridad de todos”, señaló el funcionario.

Hasta la fecha, con el dispositivo “Espacios Seguros de Convivencia”, se han realizado 70 operativos por parte de la Dirección de Fiscalización en coordinación con Policía Municipal, Sedena, Tránsito y Policía Vial, Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.

“Sólo la dirección de Fiscalización ha elaborado alrededor de 105 actas administrativas, aparte las de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano”.

Te puede interesar: Vecinos de San José el Nuevo afrontan al Secretario de Seguridad por ataque

Martínez Abud detalló que se han realizado 32 clausuras de establecimientos que operaban de manera irregular.

Quizás te interese:

JRP