Luz Zárate

Celaya.- Luego del asesinato de dos tránsitos este martes y el ataque a otros dos la tarde del lunes, el personal de Tránsito y Policía Vial no salió a patrullar las calles, tampoco a agilizar el tráfico en los cruces vehiculares, o realizar operativos de verificación de documentos o para los motociclistas, tal como lo hacen todos los días.

En el personal de tránsito existe miedo y temor de ser atacados, sobre todo porque no saben si la amenaza es directa contra la corporación o sobre determinados elementos, aunado a la falta de equipamiento, entre ellos un chaleco antibalas y armas para defenderse.

En el caso concreto de los elementos atacados, no portaban chalecos antibalas porque no alcanzaron.

A decir de los elementos, este miércoles los comandantes los citaron en la corporación, no salieron a trabajar a las calles y les dieron nuevas indicaciones de trabajo, pero ni eso les quita el temor de que en cualquier momento pueden ser objeto de un ataque.

“Yo tengo tres niños, a mi esposa, los cuatro dependen de mí, después de lo que pasó mi esposa me dice que me salga de trabajar de aquí y que busque otro trabajo, pero ¿a dónde me voy?, si hasta para poner un puestecito en la calle piden cuota, está muy difícil porque por un lado están tus valores y por otro, sé que hay compañeros que sí andan metidos en cosas pero uno no puede decir nada”, platicó un tránsito.

Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial, señaló que aún falta equipar con chalecos antibalas a la mitad de los elementos, por lo que ya se analiza el tema de equipar a todo el personal y agilizar el proceso para tener la licencia colectiva y poder armar a los elementos.

A decir del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, percibió en los tránsitos frustración, coraje pero a la vez valor para seguir trabajando, ante lo cual se comprometió a fortalecer la institución.

“La instrucción inmediata fue: todos acuartelados para salvar la integridad de ellos en lo que definíamos nosotros el ataque hacia quién venía dirigido; la creación de células mixtas a través de la parte operativa” indicó el Secretario Rivera.

Este miércoles en los diferentes cabios de turno se reunió a los elementos en el interior de la corporación, ahí unos con otros platicaban sobre los ataques sucedidos y el sentimiento era el mismo: temor de ser atacados.

Ataques interrumpen la tranquilidad en zonas muy transitadas

El asesinato de dos tránsitos en la calle Morelos y el ataque a otros dos en el Bulevar Adolfo López Mateos inquieto a quienes viven por ambas zonas, pues son lugares altamente transitados.

“Mandé a mi hijo de 10 años a la tienda, está muy cerca, y va solo porque aparentemente está tranquilo, cuando de repente escuché las ráfagas de balazos y lo que hice fue correr por mi niño, afortunadamente ya había pasado por ahí por la falla que fue donde los mataron, pero es preocupante que hagan eso en plena zona centro, a medio día y a la vista de quien sea”, señaló Nuria Vega, vecina de la calle Morelos.

También vecinos de la colonia Residencial y de las Fuentes, platicaron que aunque a lo lejos escucharon los balazos del ataque sucedido el lunes por la tarde, preocupa en una zona tan comercial como es el Bulevard Adolfo López Mateos, sucedan estos ataques que puedan alcanzar a cualquier ciudadano.

LC