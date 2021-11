Redacción

Celaya.- En menos de 24 horas, un segundo ataque se registró contra elementos de Tránsito y Vialidad mientras patrullaban en la zona centro a escasas cuadras de presidencia municipal, quedando sin vida de manera inmediata a bordo de la unidad 1615.

Al circular sobre la calle José María Morelos, dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron y en cuestión de segundos dispararon en repetidas ocasiones contra los uniformados hasta arrebatarles la vida, para después dejar una cartulina de la cual se desconoce su contenido sobre el parabrisas del vehículo oficial.

Minutos antes del mediodía de este martes, una fuerte movilización de policías se desplazaron al lugar donde sus compañeros fueron atacados, mientras que otro grupo de elementos realizaron operativos de búsqueda en los alrededores para dar con el paradero de los presuntos responsables.

De manera extraoficial, se ha girado que son los mismos que atacaron a otros dos agentes de Vialidad la tarde del lunes sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Lee los detalles: Agreden a balazos a dos agentes de tránsito al detener un auto en Celaya

Varios metros a la redonda fueron resguardados para que personal de Servicios Periciales procesarán la escena del doble homicidio; mientras agentes de Investigación Criminal (AIC) buscaban cámaras de vigilancia en la zona que ayuden a las investigaciones y dar con el paradero de los autores del crimen.

Familiares de las víctimas en medio de llantos y gritos llegaron al lugar donde estaban sin vida sus consanguíneos, de quienes hasta el momento se desconoce la identidad.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de su postura en torno a este lamentable hecho.

Alcalde descarta amenazas

Foto: Roberto Lira

Al respecto, el alcalde señaló que habló con las familias de los dos elementos y les refrendó todo el apoyo de parte del Municipio. También les deseó la pronta recuperación y precisó que ni ellos ni la corporación tiene alguna amenaza, por lo que no tiene elementos para emitir una opinión sobre el móvil de este ataque.

“Estoy muy consternado, me dolió mucho lo que pasó. Anoche estuve en el hospital precisamente tuve oportunidad de saludar nada más a José Agustín, que él tiene tres impactos estaba consiente platiqué con él con su familia. A Marco no pude verlo porque lo estaban operando en ese momento, tiene ocho impactos; ya salió tarde de la operación, pasó a terapia intensiva y se va recuperando bien porque no hay afectación de órganos vitales. Ahorita en la mañana van a operar a José Agustín”, comentó el primer edil.

De la misma manera, Mendoza Márquez comentó que la información que se tiene es que el ataque vino de una camioneta blanca que después de concretar la agresión huyó hacia el poniente.

Sin resultados

Inmediatamente se habría establecido código rojo para implementar un operativo y dar con el vehículo en el que participó el ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía municipal, pero hasta este momento no hay información de los resultados.

Asimismo, recordó que actualmente se está llevando a cabo el proceso para armar a los elementos de tránsito y espera que a la brevedad sea concretado, ya que es urgente que ellos cuenten con este tipo de equipamiento para hacer frente a este tipo de situaciones de riesgo.

