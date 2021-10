Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel, afirmó que una alternativa para detonar los paradores turísticos que se encuentran en abandono, es que la iniciativa privada se haga cargo de estos, por lo que se está trabajando en buscar sí alguien está interesado.

Así lo señaló durante la reunión de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado en donde dio a conocer la estrategia e indicadores de recuperación que se han presentado tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Precisó que en la entidad se cuenta con 7 paradores turísticos, de estos, el parador José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, el parador gastro artesanal en Yuriria y el parador turístico Corralejo en Pénjamo son operados por los municipios y son los que se encuentran cerrados.

Lo anterior luego de que Correo dio a conocer que algunos de los paradores turísticos en la entidad que fueron construidos en la administración de Miguel Márquez Márquez se encuentran en abandono.

El funcionario estatal señaló que al ser estos sitios un activo del estado, se tienen que poner a funcionar para que sean sustentables, por ello se han llevado a cabo acercamientos con las autoridades de los tres municipios para atender el tema y aunque en el caso del parador de Dolores Hidalgo y el de Pénjamo se tenía personas de la iniciativa privada interesadas, con el cambio de administración no fue posible avanzar.

“La Secretaría de Turismo no los va a operar, no está en sus facultades, pero si está en nuestras facultades buscar a quién le puede interesar operarlo”.

En el caso del parador turístico de Yuriria, adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con los locatarios y las autoridades municipales a fin de encontrar una alternativa para que lo siga operando el municipio.

Los que opera la Secretaría de Turismo están funcionando

Esto mientras que el parador de Sangre de Cristo en la capital, el de Mineral de Pozos y el Complejo Escuela Modelo en San Luis de la Paz y el Museo del Vino en Dolores Hidalgo son operados por la Secretaría de Turismo y continúan abiertos, aunque se buscan las estrategias para que sean atractivos para el turismo.

En la Comisión de Turismo, Álvarez Brunel manifestó: “lo que es, es, en el caso de nosotros, es que nosotros llegamos en esta administración y teníamos unos activos que se llaman parados turísticos que es un activo del estado, ‘oigan no han venido funcionado, no han tenido el mayor éxito por las razones que usted guste y mande’, pero ahí están y la visión de la Secretaría de Turismo es cómo los hacemos producir, necesitamos que cumplan su objetivo y si no cumplen su objetivo bajo el cual fueron creados entonces encontremos algo”.

De acuerdo con cifras que presentó en la reunión con diputados locales se indicó que el parador de Sangre de Cristo en la capital registró hasta agosto de este año, 18 mil 665 visitantes, mientras que el complejo Escuela Modelo y el parador Mineral de Pozos en San Luis de la Paz, tuvieron alrededor de 5 mil 400 visitantes cada uno. Para los tres, la dependencia destinó 1 millón de pesos para mantenimiento, y el Museo del Vino en Dolores Hidalgo registró 3 mil visitantes, a este sitio se destinaron 150 mil pesos.

En entrevista afirmó la atención a este tema comenzó desde que asumió el cargo como titular de la Secretaría de Turismo: “no lo estamos haciendo recientemente, lo estamos haciendo desde que llegué a la oficina, fue uno de los temas que me llamaron la atención, que tenemos que atender y a partir de este año tuvimos acercamientos muy puntuales con los municipios que están llevando algunos de los paradores, para ver cómo los poníamos a trabajar, avanzamos con las administraciones anteriores, desafortunadamente no logramos concretar ninguna acción pero si se logró mostrar esa oportunidad que podría haber para alguna iniciativa privada, algún emprendedor”, sostuvo.

Presenta estrategias para la recuperación En otro tema, durante la reunión con legisladores locales, el secretario de Turismo dio a conocer las diversas estrategias que se han venido implementando a fin de lograr la recuperación del sector turístico que fue uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19. Detalló que, de enero a septiembre de este año, la derrama económica estimada en la entidad es 24 mil 472 millones 806 mil 793 pesos y se han registrado 12 millones 779 mil 229 visitantes y la llegada de 2 millones 503 mil 451 visitantes y dijo que el porcentaje de ocupación hotelera se encuentra en 23% con un millón 587 mil 327 cuartos ocupados que está basada en la estrategia en materia de salud.

Desbordamiento de visitantes en la capital es responsabilidad del municipio

Por lo que respecta a los miles de visitantes que en lo que va del Festival Internacional Cervantino (FIC) han saturado las principales calles y sitios históricos de la capital, el secretario de Turismo señaló que compete al municipio de Guanajuato atender que se estén acatando las medidas de sanidad frente a la pandemia del Covid.

Dijo que para los recintos del FIC se anunció desde un inicio que el aforo iba a ser limitado y estas medidas han sido respetadas.

“Afuera en las calles, no lo está siendo, es un tema netamente el ayuntamiento”, afirmó el funcionario estatal a pregunta expresa de la diputada de Morena, Irma Leticia González Sánchez.

En entrevista afirmó que es a la Secretaría de Salud a la que le corresponde llevar a cabo un acercamiento con las autoridades capitalinas, a fin de determinar si es necesario fortalecer alguna acción en la materia.

“En el caso de lo que la Secretaría de Turismo con el FIC, nosotros hemos acordado los aforos, esos aforos tienen un filtro en las entradas e incluso en los lugares abiertos hay estas barreras y estamos cumpliendo con esa condición (…) sin duda alguna, el que pudiéramos controlar el movimiento de las personas en el sentido de salvaguardar la distancia y la cercanía, por supuesto siempre nos va a abonar”.

En virtud de que el próximo fin de semana se llevará a cabo la clausura de la Fiesta del Espíritu y se desarrollará el Festival de Día de Muertos del Municipio, Juan José Álvarez Brunel dijo que se espera que las autoridades de Guanajuato capital tome las medidas necesarias para que la entidad siga siendo referente en el manejo de la pandemia.

En el abandono Los paradores turísticos que el gobierno de Miguel Márquez Márquez concibió como enclaves estratégicos para atraer visitantes y detonar la economía en diferentes regiones de la entidad, hoy se encuentran abandonados y a punto de quedar en el olvido. Tres de los cinco paradores cerraron incluso antes de la pandemia, desde entonces la maleza y la falta de mantenimiento los carcome poco a poco. Únicamente el de Sangre de Cristo, en la capital, y el de Mineral de Pozos, siguen abiertos aunque con escasos visitantes. Los de Dolores Hidalgo, Yuriria y Pénjamo, son el rostro del fracaso. Cuando este modelo de paradores fue presentado en la pasada administración estatal, se dijo que servirían para fomentar el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades aledañas, con la generación de empleos.