Luz Elena Escobar

León.- Finalmente, Crescencio Sánchez Abundiz, tiene continuidad como titular de Protección Civil. A 24 horas de que Alejandra Gutiérrez presentara su gabinete de seguridad, ya dio de baja a Juan Martín Pedroza, por lo que no habrá cambios en esa dependencia.

Ayer en redes sociales circularon señalamientos contra Juan Martín Pedroza por acosos sexual y conflicto de interés en beneficio de una empresa a su nombre dedicada a brindar servicios en materia de Protección Civil.

Ayer la alcaldesa electa de León presentó a Juan Martín Pedroza (segundo de izquierda a derecha). Hoy, fue bajado del gabinete. Foto: Cristina Muñoz

Durante la rueda de prensa donde presentó su Gabinete Legal, se le preguntó sobre los señalamientos que circulan en redes sociales.

“Yo no sigo a Adolfo Enríquez, me han platicado algunas situaciones. Lo que si les puedo decir y lo he dicho en todos lados, yo no voy a permitir; ni vaquetones, ni acosadores, ni transas”.

Justo ayer, en la presentación formal del Gabinete de Seguridad, Alejandra Gutiérrez afirmó que los perfiles estaban bien investigados y analizados, sin embargo bastaron 24 horas y una publicación para cambiar la selección de su personal de trabajo.

A su vez quiso justificar la decisión de apostar por Juan Martín Pedroza al decir que ella conoce perfectamente bien el trabajo del actual director de Protección Civil, Crescencio Sánchez, pero que en su momento una investigación de la Contraloría contra este funcionario, le impedía ratificar su cargo.

Sin embargo, casualmente la Contraloría determinó que no hay nada contra el actual director de Protección Civil.

“Ya vi el documento (Contraloría) de que no hay nada en contra de Crescencio que era lo que me impedía que se quedara como titular de PC, y ante las dudas las cuales se van a investigar (Juan Martín Pedroza), se queda Crescencio Sánchez como director”.

Reiteró que para ella, Crescencio Sánchez es una persona muy capas, pero por el tema de investigación en la Contraloría, que resultó también de una publicación de la mismas persona (Adolfo) no puedo ratificar su cargo en su momento.

Procesos abiertos El pasado lunes 20 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la presentación de documentos apócrifos en solicitudes de vistos buenos de Protección Civil; a su vez rechazó la acusación por corrupción hecha contra la dependencia. Esto luego de que circulara una publicación con presuntas imágenes de la conversación entre el Director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abúndiz y un tal “Ingeniero Navarro”, del “Parque Industrial Bajío”, acusando un supuesto arreglo entre el titular de la dependencia y empresarios de León. Más tarde, se informó que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Control de la Legalidad, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de León se presentó una denuncia penal con número de carpeta 71581/2021, ante la Agencia número 1 del Ministerio Público, por la falsificación de documentos, constancias de capacitación, constancias de simulacros y el uso indebido de sellos de la corporación. La acción se derivó de que el área de Regulación Normativa de la Dirección General de Protección Civil, encargada de la supervisión, revisión y debido cumplimiento de trámites administrativos, detectó inconsistencias en documentos entregados por un consultor, que solicitaba visto bueno de planes de emergencia y planes internos para empresas de diversos giros. Autoridades señalaron que estas solicitudes fueron rechazadas.

