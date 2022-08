Tras la agresión a reporteros en Celaya, interpondrán la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado y la Prodheg

Staff Correo

Celaya.- Policías municipales de Celaya agredieron verbal y físicamente a dos reporteros del Portal Informativo Ágora. Esto durante la cobertura del incendio de una camioneta en la carretera Celaya-Comonfort durante la tarde del viernes.

Los reporteros relataron que estaban en el lugar realizando su cobertura informativa. En ese momento, policías municipales de Celaya les quitaron sus teléfonos, los amagaron, golpearon y amenazaron con “subirlos a la patrulla”.

En el lugar estaban las unidades de la policía municipal de Celaya con los números 7904 y 7909.

Tras la agresión a reporteros en Celaya, Avelina y Miguel denunciaron abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Municipal de Celaya. Este sábado interpondrán la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

No te pierdas: Van 4 ataques contra policías de Celaya

Foto: Captura

Denuncian agresiones físicas de policías

En su testimonio, la reportera explica que ella nunca insultó, ni golpeó la mujer policía que la amagó. Esto cuando intentaba transmitir en vivo lo que estaba pasando. Mientras tanto, Miguel lo golpearon mientras que levantaba imágenes para ilustrar su nota informativa.

“Iba a grabar que estaban golpeando a Miguel cuando ella (la policía) llegó y me aventó y me agarró del cuello. Me estaba lastimando y le decía que me soltara. Me decía cálmate o no te voy a dejar ir, y yo escuchaba que a Miguel le decían te voy a trepar. Yo me preocupé, porque ya estaba oscuro, solo estábamos nosotros dos”, comentó.

Avelina explicó que los policías le decían que cooperara y calmara a su compañero o no los dejarían ir.

“Estaba atemorizada, ya solo estábamos los dos. Dije si esto nos están haciendo ahorita que Miguel había grabado y que yo había transmitido un poco ¿qué va a pasar? Yo tenía miedo a que nos llevaran y que no supieran ya después de nosotros. Estábamos muy expuestos, no había nadie que pudiera atestiguar lo que estaba pasando”, dijo con miedo.

Te puede interesar: Homicidios en Celaya son hechos ‘aislados’ que no le ‘tocan’ al municipio: alcalde

Foto: Captura

Graban agresiones

A través de un video y audios quedaron grabados los momentos en que los uniformados, armados y con prepotencia, amenazaron a los reporteros por registrar el evento e intentar transmitir en vivo la agresión.

Miguel relató que la agresión a reporteros en Celaya ocurrió en la carretera Celaya-Comonfort, a la altura de la empresa Prettl. En el sitio comenzó a tomar imágenes del operativo para poder ilustrar su nota.

“En lo que estoy haciendo imágenes van dando la vuelta dos patrullas de la policía municipal de Celaya. Hay una toma en donde se ve que se van dando la vuelta, en ese momento se bajan ellos, da la vuelta la segunda patrulla. También se bajan, se acerca uno y me echa la luz de su linterna al teléfono, me dice ya vete, y le digo que por qué me echa la luz, se me acerca y sin más ni más me da un primer golpe en la cara. Yo evidentemente me molesto y le digo que por qué me golpea y me dice que deje de grabar y me vaya, yo le dije que no iba a dejar de grabar”, afirmó al dar su testimonio.

Los periodistas fueron despojados de su equipo de trabajo, el cual les fue devuelto al dejarlos ir del sitio.

“En ese momento abro la puerta de la camioneta y le digo a Avelina empieza a transmitir. El policía dice transmite lo que quieras y me va empujando. Ella se baja y le dice que no me empuje. Él me sigue empujando, cuando se acerca otro policía que traía impermeable y me dice que nos vayamos o me va a trepar, yo le digo trépeme, yo solo estoy haciendo mi trabajo”, precisó.

También lee: Van tres investigaciones por abuso policial durante gobierno de Javier Mendoza en Celaya

Foto: Captura

Someten a reportera

En ese momento Avelina inició una transmisión para documentar cómo estaban golpeando a su compañero, pero fue interrumpida por una policía que la sometió y le exigía con jaloneos que dejara el teléfono.

Mientras que la reportera intentó transmitir en vivo, Miguel era agredido por dos policías, “que le seguían lanzando amenazas por solo hacer su trabajo”.

“La tienen del cuello y ella diciendo suéltame. Entonces yo corro y ni siquiera alcancé a llegar al elemento, ni siquiera la toqué cuando otro elemento, el que traía impermeable me dice, no toques a la elemento y me empuja. Yo le dije, no la estoy tocando, pero que la suelten (a la reportera) y en eso me da otro golpe, este otro elemento (¿fueron dos los que te golpearon?) Sí, fueron dos”, explicó.

Ve más: Rivera Peralta niega abuso policial contra mujer en Celaya; agresión fue al revés, dice

Foto: Captura

SSC dice que investigará

El gobierno municipal, a través de un boletín de prensa, informó que se giró instrucciones al titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto para que se investigue la agresión a reporteros en Celaya Portal Informativo Ágora por parte de policías municipales

“Se radicó el Procedimiento Administrativo Disciplinario de Oficio número SSC/AI/PAD/079/2022. Se giraron oficios al director general de Policía”, dice el boletín.

También se informó que la Secretaría del Ayuntamiento dio parte a la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, para activar acciones de resguardo y protección de los agraviados.

“Luego de tener conocimiento sobre la posible agresión contra periodistas de Celaya que dieron cobertura a hechos policiacos durante la noche del viernes, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Derechos Humanos y la unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, iniciaron los correspondientes procedimientos para determinar posibles responsabilidades por parte de elementos de la Policía Municipal”.

Titular de la SSC ya atendió a reporteros

El gobierno municipal señala que, de acuerdo al reporte generado por la Coordinación de Derechos Humanos del municipio, la noche del 12 de agosto, “se difundió en medios de comunicación digitales, a través de Twitter y Facebook, un video en cuyo contenido se escucha que elementos de la Policía Municipal de Celaya posiblemente agredieron a dos reporteros”.

El comunicado establece que el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Ignacio Rivera Peralta, se apersonó en el lugar de los hechos, suscitados en la carretera Celaya – Comonfort y se entrevistó con los reporteros agredidos.

EZM