El secretario de Seguridad de Celaya afirmó que en lugar de abuso policial, dos ciudadanas agredieron a los oficiales

Luz Zárate

Celaya.- Luego de la denuncia en redes sociales sobre un supuesto abuso de autoridad de policías municipales hacia una mujer que presuntamente agredieron los uniformados en el interior de un domicilio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, negó los hechos y aseguró que al contrario, los ciudadanos metieron a su casa a una mujer policía y su compañero sólo entró a defenderla.

“Ustedes vieron las agresiones al compañero, donde la agreden a la compañera y la meten adentro del domicilio y se mete el compañero a salvaguardar la integridad de la compañera y se la quitan. Vean cómo está el compañero todo rasguñado y la compañera con el golpe, entre otros golpes más”, afirmó Rivera Peralta.

Rivera explicó que los policías acudieron a la calle Puente Ixtla de la colonia Emiliano Zapata por una denuncia ciudadana. En el lugar reportaban agresiones y escandalo en la vía pública.

“Llegaron y los agredieron. Ustedes ven una parte del video donde únicamente a la compañera la agarran y la empiezan a agredir, inclusive tomamos la decisión de que vieran públicamente las agresiones visibles de la compañera, porque hay otras agresiones que por respeto no las podemos mostrar”, afirmó.

A través de las redes sociales se difundieron varios videos en los que ciudadanos denuncian el abuso de la fuerza por parte de un elemento de la Policía de Celaya en contra de una mujer. Según las publicaciones, el hecho ocurrió la medianoche del sábado, cuando policías ingresaron a una vivienda de la colonia Emiliano Zapata y sacaron a la fuerza a una mujer, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta. Foto: Martín Rodríguez

Alega “uso legítimo de la fuerza”

Sin embargo, el secretario negó abuso policial y señaló que actuaron conforme a los protocolos y con “uso legítimo de la fuerza”.

“La persona que se cae al suelo la atendimos nosotros y la trasladamos nosotros, no tenía absolutamente nada. La llevamos a revisión médica, no tenía una sola lesión, no tiene absolutamente nada. Se quejaba de que le faltaba el aire, la revisaron los médicos y el procedimiento administrativo normal”, señaló.

Aseguró que el proceso se realizó “apegado a la norma, en el uso legítimo de la fuerza, atendiendo nosotros la petición ciudadana”.

Informó que detuvieron a dos mujeres, mismas que remitieron a barandilla por agresiones y resistencia al arresto.

“Quedaron a disposición de Justicia Cívica y recibieron una multa por las agresiones a la autoridad ya que no son lesiones que pongan en riesgo la vida”, señaló Rivera.

El secretario de Seguridad Ciudadana mencionó que son bastantes comunes las agresiones a policías y luego los presuntos afectados aseguran que hubo abuso de la fuerza.

“Es bastante común (la agresión a los policías) pero nosotros en el uso legítimo de la fuerza siempre. ¿Nosotros qué es lo que hacemos?, nosotros aplicamos la ley y la norma. Nos apegamos a los protocolos escritos”, afirmó.

Supuestas agresiones a los policías. Foto: Archivo

Asuntos internos monitorea redes

Rivera Peralta informó que el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana monitorea todas las denuncias de ciudadanos que manifiestan supuesto abuso de autoridad. Esto para evitar “el mal manejo de la información”.

“La Unidad de Asuntos Internos tiene un monitoreo permanente, con independencia de las actuaciones de lo que pase y denuncia ciudadana. Tienen un monitoreo permanente de redes sociales. Inclusive Asuntos Internos aperturó una investigación interna para evitar el mal manejo de la información en hechos relevantes. ¿Qué es esto? Fotografías, datos que son sensibles y exclusivos de la autoridad, los investiga al interior y si encuentra algún elemento, apertura una investigación interna”, señaló el Secretario.

