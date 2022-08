El alcalde dijo que pese a que los homicidios en Celaya no le competen al municipios ‘se da la lucha’ y que las masacres son focalizadas

Luz Zárate

Celaya.- “Hechos focalizados y lamentables”, así se refirió el alcalde, Javier Mendoza Márquez al multihomicidio ocurrido el viernes y donde 9 personas fallecieron en el bar “Los 3 Amigos” en la comunidad San José el Nuevo y a otras masacres que han tenido lugar durante su gestión.

“Lamentablemente son temas muy focalizados. Quién se iba a imaginar que iban a llegar ahí a hacer ese tipo de masacre. Impensable y es muy lamentable, muy focalizado”, indicó Mendoza.

Señaló que aunque al municipio no le toca atender directamente el tema de los homicidios, “se está dando la lucha”, “aun cuando no es competencia del municipio todo ese tipo de delincuencia es otra competencia, nosotros estamos dando la lucha. Hemos detenido varias células. En alguna se detuvieron 13 en flagrancia, en otra 14. Estamos dando la lucha aunque no es competencia del municipio”, recalcó Mendoza Márquez.

Homicidios en Celaya Foto: Martín Rodríguez

Ante masacre en San José pide vigilar a sus hijos

Sobre el ataque ocurrido el viernes en San José el Nuevo, destacó que el lugar era un bar clandestino que operaba de manera irregular. Por lo que pidió a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos y los lugares a los que asisten.

“Son hechos lamentables que nadie quisiera que ocurrieran ¿No? Es muy triste haber visto que fueron 9 los fallecidos. Lamentablemente fue en un lugar a puerta cerrada, que no tenía ninguna condición para que ahí se operara, menos venta de bebidas alcohólicas o de otro tipo de productos. Se entraba por una callecita que estaba en la parte posterior, nadie sabía que existía. Aquí el llamado es sobre todo a los padres de familia porque había algunos jovencitos por ahí, que estén al pendiente y que no vayan a ese tipo de lugares que no tienen ninguna garantía de seguridad. Nosotros estamos trabajando a través de Fiscalización en el tema de los lugares de esparcimiento seguros”, señaló.

Mendoza Márquez, indicó que se trabaja a través de la Dirección de Fiscalización para revisar los lugares de esparcimiento. Informó que en la próxima modificación presupuestal se proyecta que aumente el número de inspectores. Y es que actualmente son 50, de los cuales 16 son para el área de alcoholes y 34 para comercio.

Van 238 homicidios en Celaya y contando…

De enero a junio se han perpetrado 238 asesinatos en Celaya, que representan un incremento del 35% en relación al mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Homicidios en Celaya Foto: Correo

Los ataques en los que más personas han fallecido son: el sucedido el primero el 23 de marzo con el hallazgo de 7 personas asesinadas -seis de ellas calcinadas-, que días después se supo que era la agrupación musical ‘Los Chuparrecio’. El hecho ocurrió en las inmediaciones de San José el Nuevo y Rincón de Tamayo.

El segundo ocurrió el 23 de mayo cuando un comando armado llegó y abrió fuego en el Hotel y Bar Gala y otro bar que estaba enfrente de estos negocios, en este ataque murieron 8 mujeres y 3 hombres.

Y el tercer multihomicidio se registró la noche del viernes cuando hombres armados llegaron al bar “Los 3 Amigos” y dispararon a quienes estaban en el lugar, dejando sin vida a 9 personas (6 hombres y tres mujeres) y 3 lesionados (2 hombres y una mujer).

Alcalde promete seguridad ¿lo logrará?

A pesar de la violencia con que se han perpetrado los ataques y que continúan los homicidios, el alcalde Javier Mendoza Márquez no contempla solicitar apoyo de la Marina Armada de México.

El presidente municipal dijo que por el momento se trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional, Ejército, FSPE y Fiscalía General del Estado (FGE), porque ” es la única forma de dar la batalla” y en algún momento lograr la paz.

“Creo que con el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional y por supuesto de las Fuerzas del Estado, saldremos adelante y garantizaremos en su momento ya la paz y la seguridad y la tranquilidad en Celaya”, afirmó.

Javier Mendoza se escuchará a los comerciantes

El alcalde Javier Mendoza se reunirá una vez a la semana con comerciantes, para escuchar sus problemas y propuestas. El primer acercamiento fue el pasado lunes 8, donde hubo quienes le expusieron su preocupación por el tema de la extorsión y la inseguridad.

Homicidios en Celaya Foto: Martín Rodríguez

“Es bien padre estar aquí con el aire acondicionado, con el cafecito, ¡es bien padre! Pero es más padre salir a vivir el problema que vive cada celayense, cada ciudadano”, destacó el presidente.

Javier Mendoza expuso que aunque efectivamente la extorsión es una de las preocupaciones de los comerciantes, han detectado que las que se hacen vía telefónica se realizan desde las cárceles. “Hemos detectado que salen de diferentes centros de readaptación social, de diferentes estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca”, señaló.

Celayenses temen denunciar

De enero a junio se han presentado 56 denuncias por extorsión. A comparación con las 14 que se levantaron en el mismo periodo del año pasado, esto significa un aumento del 300%. Sin embargo, de mayo a junio la cifra no aumentó significativamente.

Lo anterior, pese las campañas de las autoridades a favor de las denuncias de extorsión, en junio solamente 2 personas se animaron a denunciar ante la FGE .

El presidente municipal, aceptó que no se tiene una cifra de negocios cerrados, ya que no lo reportan a la Dirección de Desarrollo Económico o alguna otra dependencia.

