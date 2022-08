Las tres investigaciones por abusos de la Policía de Celaya siguen su curso, pero aseguran que del video que se hizo viral no hay denuncia

Luz Zárate

Celaya.- Del 10 de octubre -que inició la actual administración de Javier Mendoza– a la fecha, se han abierto tres investigaciones sobre presunto abuso de autoridad por parte de policías de Celaya, informó el coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy.

El funcionario informó que sobre el presunto abuso cometido por dos elementos policiacos hacia una mujer en la colonia Emiliano Zapata, se abrió una investigación y se tuvo acercamiento con la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato (PRODHEG) para exponerles el caso.

“Desde ayer (domingo) traemos el seguimiento por instrucción del Secretario (del Ayuntamiento, Jorge Gámez). Desde ayer tuvimos acercamiento con la Procuraduría de Derechos Humanos para estar en espera de los informes, y si se puede presumir alguna conducta, la unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también le va a dar seguimiento”, indicó.

Ricardez Godoy dijo que al estar en curso las tres investigaciones contra policías municipales de Celaya, no puede informar detalles sobre estos expedientes. Dijo que aún no hay resolución en ningún caso.

El coordinador de Derechos Humanos de Celaya, Hugo Ricardez Godoy. Foto: Martín Rodríguez

No hay denuncia de la mujer que aparece en el video

Sobre la denuncia que se hizo en redes sociales donde ciudadanos aseguran que dos policías supuestamente ingresaron a un domicilio y sacaron a la fuerza a una mujer a la que presuntamente agredieron, el coordinador señaló que se abrió el expediente por la denuncia pública que se hizo en redes sociales, pero no existe una queja formal de la afectada.

“Nosotros estamos para evaluar el actuar de nuestros policías. Hasta ahorita no hay alguna denuncia formal, no la hay. No sé si en el transcurso del día pueda llegar. Nosotros lo empezamos a monitorear y a revisar porque es una responsabilidad de cualquier servidor público, prevenir, proteger y sancionar cualquier violación de derechos humanos”, indicó.

Sobre los hechos y el actuar de los policías municipales, el funcionario destacó que se debe entender todo el contexto de la detención. De hecho, afirmó que la coordinación de Derechos Humanos investiga la actuación de los servidores públicos.

“Hay que entender todo el contexto de la detención, hay que saber por qué llegaron, si había alguna detención de violencia hacia adentro del domicilio. Yo tengo la misma información que ustedes: el video. Tenemos que analizar todo el contexto y de ahí se determinará la forma de actuación. Hay que revisar el por qué de la detención. Nosotros como derechos humanos vemos la forma, como son las formas de actuación, no el fondo. Alguien pudo haber cometido una falta administrativa y ese es el fondo, pero las formas de la detención es muy importante a partir del protocolo nacional de detención”, indicó.

Destacó que el número de quejas hacia los uniformados puede variar con las que llegan a la unidad de Asuntos Internos de la SSC, donde también se pueden recibir quejas contra los uniformados.

Foto: Captura

Rivera Peralta afirma que agresión fue de los ciudadanos a los policías

Luego de la denuncia en redes sociales sobre un supuesto abuso de autoridad de policías municipales hacia una mujer que presuntamente agredieron los uniformados en el interior de un domicilio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, negó los hechos y aseguró que al contrario, los ciudadanos metieron a su casa a una mujer policía y su compañero sólo entró a defenderla.

“Ustedes vieron las agresiones al compañero, donde la agreden a la compañera y la meten adentro del domicilio y se mete el compañero a salvaguardar la integridad de la compañera y se la quitan. Vean cómo está el compañero todo rasguñado y la compañera con el golpe, entre otros golpes más”, afirmó Rivera Peralta.

Rivera explicó que los policías acudieron a la calle Puente Ixtla de la colonia Emiliano Zapata por una denuncia ciudadana. En el lugar reportaban agresiones y escandalo en la vía pública.

“Llegaron y los agredieron. Ustedes ven una parte del video donde únicamente a la compañera la agarran y la empiezan a agredir, inclusive tomamos la decisión de que vieran públicamente las agresiones visibles de la compañera, porque hay otras agresiones que por respeto no las podemos mostrar”, afirmó.

A través de las redes sociales se difundieron varios videos en los que ciudadanos denuncian el abuso de la fuerza por parte de un elemento de la Policía de Celaya en contra de una mujer. Según las publicaciones, el hecho ocurrió la medianoche del sábado, cuando policías ingresaron a una vivienda de la colonia Emiliano Zapata y sacaron a la fuerza a una mujer, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento.

Jesús Rivera Peralta. Foto: Archivo

Alega “uso legítimo de la fuerza”

Sin embargo, el secretario negó abuso policial y señaló que actuaron conforme a los protocolos y con “uso legítimo de la fuerza”.

“La persona que se cae al suelo la atendimos nosotros y la trasladamos nosotros, no tenía absolutamente nada. La llevamos a revisión médica, no tenía una sola lesión, no tiene absolutamente nada. Se quejaba de que le faltaba el aire, la revisaron los médicos y el procedimiento administrativo normal”, señaló.

Aseguró que el proceso se realizó “apegado a la norma, en el uso legítimo de la fuerza, atendiendo nosotros la petición ciudadana”.

Informó que detuvieron a dos mujeres, mismas que remitieron a barandilla por agresiones y resistencia al arresto.

“Quedaron a disposición de Justicia Cívica y recibieron una multa por las agresiones a la autoridad, ya que no son lesiones que pongan en riesgo la vida”, señaló Rivera.

