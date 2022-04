En el municipio sí hay bancos de materiales como tepetate, grava, arena, piedra, pero se desconoce sobre el yacimiento de litio

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón .- El yacimiento de litio es un tema desconocido para San Francisco del Rincón

Hasta el momento se desconoce si hay presencia de litio en el municipio de San Francisco del Rincón. Esto a pesar de información que lo señala en lo federal. Así lo sostuvo el especialista en ecología y medio ambiente, Omar Rodríguez.

El ex regidor y ex director de Ecología municipal señaló que es necesario que la información que existe referente al tema en lo nacional se aterricé también en lo estatal y municipal.

Expresó que en el municipio sí hay bancos de materiales como tepetate, grava, arena, piedra, pero se desconoce sobre el yacimiento de litio.

“Estábamos analizando los diferentes documentos municipales de planeación y ordenamiento que tenemos aquí en el municipio, y no tenemos conocimiento de ese tipo de material. He estado platicando con compañeros que fueron directores de Desarrollo Urbano y Ecología, y no tienen conocimiento si habrá algún tipo de yacimiento”, comentó.

Foto: Luis Telles

El especialista en temas de medio ambiente dijo que debe de haber concordancia con los planes municipales con la federación.

Agregó que tienen conocimiento de que la información sobre el yacimiento de litio tampoco ha llegado al municipio.

Recientemente fue aprobada la por el Senado de la República la Ley Minera que otorga al estado la exploración y explotación de litio.

El Municipio también desconoce sobre la presencia del litio en su territorio, pues no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué es el litio?

El litio, es un metal que se encuentra principalmente en salmueras naturales, pozos petrolíferos, agua de mar y campos geotermales. El mayor productor del mundo es Australia con un 46.4% del mercado, mientras que China es es el mayor refinador y controla el 80% del mercado.

El litio se deriva de la palabra griega LITHOS, que significa piedra; es un elemento metálico, blanco-plateado, y químicamente reactivo; es el más ligero en peso de todos los metales y de bajo punto de fusión.

¿Hay en Guanajuato?

Guanajuato es una de las 18 entidades en donde se realizan estudios para determinar la cantidad y calidad de litio.

Se han identificado los municipios de San Francisco del Rincón, Silao y Valle de Santiago. Están incluidos en el reporte Áreas prospectivas del Servicio Geológico Mexicano´, de acuerdo con la periodista especializada en el tema Violeta Núñez.

Sin embargo, autoridades han resaltado la dificultad que representaría la extracción de litio de Guanajuato. Esto, ya que se tienen que tomar en cuenta varios factores como la industria, los permisos o incluso el impacto ambiental.

Señalan que el aprovechamiento del litio no solo depende de la nacionalización. Destacó que se requiere procesar y darle un valor agregado. De lo contrario, aunque México se beneficie con su venta, lo volverá a comprar hasta 20 veces más caro.

En el caso de Valle de Santiago se trata de un Área Natural Protegida, lo que implica que hay un marco normativo que se debe tratar con cuidado.