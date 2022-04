El litio en Guanajuato lo convierte en una de las 18 entidades con presencia del ‘oro blanco’, según reportes del Servicio Geológico Mexicano

León.- En el estado de Guanajuato existen tres regiones con posibilidades de ser consideradas ‘económicamente viables’ por la presencia de litio.

Este mineral, que se ha denominado incluso como el nuevo ‘oro blanco’, sirve para la producción de diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas están las pilas, computadoras, o bien, autos eléctricos. Además, también funciona para otros sectores como el médico.

Es por eso que en las últimas dos décadas se ha vuelto vital su tratamiento y localización.

De acuerdo con una investigación de la periodista especializada Violeta Núñez Rodríguez, existen tres localidades con litio en Guanajuato. Éstas forman parte de un estudio que se realiza a nivel nacional para conocer la calidad y cantidad del mineral que se encuentra. También para ver si son económicamente viables para explorarse a profundidad.

Se trata de los municipios de San Francisco del Rincón, así como Valle de Santiago y Silao, por medio de las zonas conocidas como Rincón de Parangueo, La Alberca y Sierra de Arperos. Ahí se estudian las áreas con rocas y salmueras, tal como lo señala el reporte “Áreas prospectivas del Servicio Geológico Mexicano”, en el que se enuncian 82 regiones del país con la característica de mantenerse en estudio.

Guanajuato está en la lista de estados con litio

En el caso de los indicios de litio en Silao, el estudio cita su posible localización en el ejido Campestre Primavera, del cual se advierte:

“Es importante indicar que pese a que el SGM, lo enuncia como parte de las localidades de estudio para determinar la cantidad y calidad de litio, no existe esta propiedad social con este nombre. Esto significa que es probable que el estudio se esté llevando a cabo en otro ejido o en otra localidad, y no en las enunciadas por el SGM”.

Cabe señalar que Guanajuato uno de los 18 estados del país donde se estudian más ‘prospectos’ para la extracción.

Chihuahua y Tamaulipas (con 5 municipios), Durango (7), Nuevo León (8), Oaxaca (9), Puebla (12) y Sonora (13) son las entidades con mayor cantidad de procesos de estudio que se han iniciado desde el Servicio Geológico Mexicano.

“No obstante, a octubre de 2021, indica la responsable del SGM, ya han sido verificadas 45 localidades. Esto significa que la prospección ha sido muy rápida. Sabemos de la gran premura por conocer desde México, cuánto litio hay en nuestro país (sobre todo, en el proceso de la transición energética mundial), pero la duda es si tal premura no podría minimizar el cálculo realizado por una parte del gobierno mexicano”, se advierte en el reportaje publicado el pasado 5 de enero en Rompeviento TV.

Desconocen yacimiento de litio en Rincón de Parangueo

Aunque en un reporte del Servicio Geológico Mexicano se considera a la comunidad de Rincón de Parangueo un área a explorar con posibilidades de contener litio, autoridades municipales desconocen el tema.

Marcela Araiza, directora de Medio Ambiente, señaló que lo que hay en el cráter Rincón de Parangueo son estromatolitos. Éstos son fósiles de los primeros pobladores de vida del mundo.

Vecinos y gente que se dedica al comercio al interior del cráter, como guías de turistas, precisaron que al secarse el cráter quedó blanco. Sin embargo, señalan que es salitre.

“Hace muchos años, el agua que había era salada. Hoy no se tiene agua, lo que se ve es salitre, el agua salada quemó lo que estaba debajo”, precisaron.

Pedirán asesoría a la UNAM

Marcela Araiza, dijo desconocer que exista litio en la zona en mención, aunque podría investigar con personal del Instituto de Geofísica y Vulcanología de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque están haciendo estudios y han sacando muestras en diferentes cráteres.

“Probablemente ellos tengan el dato, acabamos de hacer un recorrido con ellos a varios lugares y estaban sacando muestras. Lo que hay en Rincón de Parangueo, son estromatolitos, que son fósiles de los primeros pobladores de vida del mundo, ahí hay muchas cosas interesantes”.

Agregó que también hay estudios completos en donde demuestran cómo en el sedimento blanco hay muestras de una diversidad de organismos que son únicos en el mundo.

“Ahí es un ambiente de extrema salinidad, combinado con actividad volcánica y ahí en Rincón de Parangueo. Son gases que se desprenden de la actividad volcánica, combinado con una salinidad excesiva y eso hace que haya ahí muestras de organismos únicos en el mundo. De litio no mencionaron nada, aunque probablemente ellos tengan conocimiento alguno. Yo no he oído nada al respecto”.

Marcela Araiza reiteró que, desde hace varios meses, el personal de la UNAM ha hecho estudios, sacado muestras de bancos de material en varias zonas del municipio, para investigar diferentes cosas, entre ellas, la edad del volcán.

No poseen datos de presencia de litio en Silao

Por el momento la Dirección de Ecología de Silao desconoce la posible presencia de litio en territorio municipal.

Así lo dijo el titular de la dependencia, Omar Hinojosa Hernández, quien mencionó que se trata de un asunto que recae en la esfera de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“A nosotros como tal nada más nos enteran sobre si hay algún tipo de material, pero ellos son los que directamente se encargan”, reiteró.

Reconoció que la autoridad federal no ha tenido acercamiento con el gobierno municipal, pero que podría hacerse la solicitud para conocer “si hay este tipo de material (metal alcalino) y (definir) qué se puede realizar. Hacer una especie de investigación” en la que se involucre al gobierno estatal.

