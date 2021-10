Luz Elena Escobar

León.- Los leoneses piden a la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez, una ciudad segura, empleos y áreas verdes. Estas peticiones derivaron del ejercicio de consulta ciudadana “Ale te Escucha”, donde participaron más de 14 mil personas.

Este ejercicio ciudadano realizado por primera vez en León como iniciativa de la alcaldesa de Alejandra Gutiérrez Campos, superó el aforo esperado que era de 5 mil personas, finalizando con la participación de 14 mil 147 leoneses.

La próxima alcaldesa explicó que el objetivo de esta consulta realizada del 10 de agosto al 10 de septiembre a través de encuestas en línea y de casa por casa, cuestionarios, foros ciudadanos, mesas sectoriales y dibujos, fue de recibir propuestas y opiniones de los leoneses que serán integradas en el plan de trabajo de su administración.

Sin embargo, aclaró que primero se deben analizar si estas propuestas son técnicamente, jurídicamente y presupuestalmente posibles.

“Son muchísimas las propuestas que se hicieron, algunas empatan o coinciden con las de otros ciudadanos. Se dio un número de folio al ciudadano de su petición, y analizaremos cada una si es viable y se considerarán en el plan de trabajo. Habrá otras que jurídica, técnica y presupuestal no sean viables, a estos ciudadanos les estaremos avisando que su propuesta no es viable y porque razón”.

Gutiérrez Campos mencionó que este ejercicio es un llamado para que cada vez más los leoneses se involucren y tomen decisiones para la ciudad, por lo que dijo no ignorará sus aportaciones, de lo contrario se puede inhibir la participación ciudadana, y expresó “la idea es que, con este primer ejercicio hacer que en el segundo haya más participación, porque el compromiso es que lo vamos hacer año con año”.

Destacó que el 70% fue participación de mujeres y el 30% hombres. Agregó: “esto quiere decir que en León tenemos mujeres que les interesa su ciudad, que quieren participar con ideas y con proyectos”.

Mencionó que las personas piden tres temas en particular; el 70% solicitó que la ciudad sea más segura. El segundo tema es empleo con mejores condiciones de trabajo y mayor ingreso. El tercero es la creación de áreas públicas en toda la ciudad.

Dijo que surgió un cuarto tema y fue de salud, donde la gente pide ayuda y orientación para cuidar su salud.

Alejandra destacó que la Ley establece el 10 de octubre la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, y dar a conocer el plan de trabajo. Sin embargo, dijo que los alcaldes solo dan un mensaje político, por lo que ella hará la diferencia en dar a conocer su plan de trabajo que está dividido en tres banderas: Vivir Sano, Vivir Tranquilo y Vivir Mejor, el cual dijo será el eje rector del Programa de Gobierno.

“El Programa de Gobierno lo elabora el Implan, que luego lo remite al Ayuntamiento para su aprobación que tiene que estar a más tardar en 4 meses, pero no podemos irnos a los 4 meses como comúnmente se hace. Lo queremos antes para que nos sirva como insumo en tema del presupuesto del 2022, y así aprovechar un año bien valioso con presupuesto ya direccionado a los programas y acciones que será lo que la gente nos pidió”.

“Y los niños también”

También hubo la participación de 800 niños, los cuales a través de hojas, plumas y colores expresaron con dibujos y escritos sus peticiones para mejorar la ciudad.

“Me acerque con ellos, les pedí que dibujaran como sueñan León e inmediatamente comenzaron a participar. Los niños son súper directos, ellos traen bien medido cuales son las necesidades en su colonia, no tiene nada alrededor que puedan sesgar su opinión y la verdad es que vamos hacer un documento en particular con las opiniones de todos los niños, porque aun los que no saben escribir, hacían el dibujo y les preguntábamos del porque y tomamos nota, fue muy valioso lo que nos decían”.

La alcaldesa dio como ejemplo el dibujo de una niña de 5 años que vive en la colonia La Libertad, quien plasmó un dibujo de una casa con una cruz, dijo que pensaron hacía referencia al templo de la colonia, sin embargo al preguntarle la sorpresa fue que dibujo un hospital.

“Por lo que nos dijo del hospital le pregunte que, si tenía un familiar enfermo, nos dijo que en su casa estaban preocupados en saber si su hermana de 15 años estaba embarazada y que no sabían a donde llevarla. Estas respuestas de la niña, te deja claro que hay muchas acciones que tomar para cambiar la calidad de vida de la gente”.

SZ