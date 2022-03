Los ucranianos en Guanajuato marchan contra “el genocidio que ha causado Putin” y denuncian el asesinato de civiles y niños

María Espino

Guanajuato.- “¡Están matando niños en Ucrania! Hay niños huérfanos en sótanos a menos diez grados centígrados. Están sufriendo la guerra y ataques con bombas destructivas del presidente de Rusia, Vladimir Putin ”.

Así lo expresó un grupo de ciudadanos guanajuatenses y ucranianos que residen en Guanajuato. Pero que además esta tarde se manifestaron de manera pacífica en Guanajuato capital caminando por las calles principales de la ciudad.

También lee: Sin escape: ella es Rosalía Tovar, la maestra leonesa atrapada en Ucrania

La marcha concluyó en las escalinatas del Teatro Juárez, donde externaron el rechazo al conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló el pasado 24 de febrero. Además, exhortaron a la población en general a no ser indiferentes ante lo que sucede en el país europeo.

Rosalía Tovar, maestra que estuvo en Ucrania durante el estallido del conflicto. Foto: María Espino

La leonesa Rosalía Tovar, quien vivía desde hace 10 años en Kiev, Ucrania, apuntó que lo que está sucediendo en Ucrania no es “una desmilitarización”. Esto ante lo que en algún momento aseguró Putin. Sino que, dijo, “es un ataque a niños y civiles en general”. Por esta causa inclusive ella tuvo que salir huyendo a México y dejar a sus alumnos.

“Que se sepa hasta el último rincón del mundo. Están matando niños en Ucrania (…) se han quedado sin casa, se han quedado sin padres. Los padres se han ido a la guerra y las madres están solas con los niños”.

“Vladimir Putin es un mitómano”

Foto: María Espino

Además, comentó que previó a que iniciaran los bombardeos hacia Ucrania, Vladimir Putin en sus discursos aseguró que no era su intensión propiciar una invasión. Sin embargo, “lo está haciendo a costa de muchas vidas humanas”, por lo que lo calificó de mitómano.

“Esto es un ataque a civiles, al pueblo ucraniano, a niños. ¿Por qué atacar a mujeres y a niños?, ¿por qué no respetan los corredores humanitarios? Rusia no está respetando los corredores humanitarios. No está respetando ningún tratado, ningún acuerdo. No se puede confiar en Vladimir Putin, él ha mentido, él dijo que no iba a invadir. Nos ha mentido a todos, nos lo dijo a todos en la cara que no pretendía ninguna guerra y ve lo que está haciendo. No se puede confiar en él, no se puede confiar en un mentiroso, es un mitómano”, expresó Rosalía Tovar.

Vitalia Godylo, ucraniana que radica en Guanajuato, lamentó lo que vive su pueblo. Asimismo, dijo que sus familiares y amigos que viven en Ucrania le han comentado que todos los días se tienen que esconder. “Todos los días están siendo bombardeados”.

Ucranianos en Guanajuato marchan por sus seres queridos

Los ucranianos en Guanajuato marchan para que se sepa la verdad de su país. Foto: María Espino

Apuntó muchas personas intentaron abandonar el país, pero desafortunadamente varias no lo han logrado. “Les ha caído bomba en el tren o en el vehículo en el que se trasladaban intentado escapar”, explicó. Mientras que otros, debidos a los ataques, abandonaron sus hogares sin llevarse sus cosas personales ni sus documentos de identificación.

Te puede interesar: “¡Viva Ucrania!”: comunidad en León marcha por la paz frente a invasión rusa

“Tengo familia y amigos allá en Ucrania. Lo que me estaban comentando es que difícil de creerlo que están siendo bombardeados todos los días. No pueden estar en sus hogares. Tienen que cambiarse, tienen que correr hasta seis-siete veces al día al sótano para recluirse de los bombardeos. (…) Es algo completamente impensable para estos días”.

Foto: María Espino

Además señaló que hay mucha desinformación sobre lo que realmente está sucediendo en Ucrania. “Los ucranianos que viven en otros países quieren que se sepa la verdad”, pues dijo que hay muchas acciones que deben tomarse para salvarlos. “Para parar este genocidio”.

“Estamos lejos, estamos a salvo porque no tenemos bombas que nos estallen aquí. Sin embargo, nosotros queremos ayudar, tenemos muchísimas ganas de apoyar en algo y por eso lo que queremos es darles información. Sabemos que hay muy poco conocimiento claro de qué es lo que sucede en Ucrania, hay muchísima desinformación. (…) Queremos que se enteren de lo que realmente está pasando”, expresó Vitalia Godylo.

ac