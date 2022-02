Rosalía Tovar era maestra de español en Kiev cuando el 24 de febrero fue evacuada con solo una mochila en sus manos

Scarleth Pérez

León.- Moverse o morir. Los sueños de Rosalía Tovar viajan en una pequeña mochila.

La leonesa residente en Ucrania desde hace 10 años perdió su tranquilidad la madrugada del 24 de febrero. Ese día Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció el inicio de operaciones militares en Ucrania.

Algo presentía, dice

Dos días antes del 24, Rosalía Tovar fue evacuada de Kiev y trasladada a la frontera suroeste con Rumania, a la ciudad de Ivanna Frankiev.

Ahí, ante la emergencia y el exceso de foráneos que buscaban entrar al país vecino, fue alojada en un hotel. Estaba junto a decenas de familias que, tras las amenazas de Putin, ya estaban en proceso de repatriación.

“Algo presentía”, dice Rosalía en entrevista para un noticiario colombiano. Esa noche conciliar el sueño le era imposible, apunta.

Orquidía, una amiga de la profesora de español en Ucrania, la acompañó en su insomnio a través de Whats App.

El terrible día

Cuando estaba por dormir, cerca de las 4:30 de la madrugada (Hora Ucrania) el ruido excesivo y cercano de aviones sorprendió a Rosalía Tovar, quien inmediatamente supuso una invasión de Rusia.

Minutos después sus contactos se lo confirmaron: Putín había declarado la guerra a Ucrania y la noticia alrededor del mundo corrió rápidamente.

“Están volando, están volando, Orquídea, están volando”, entre sollozos y falta de aire. La angustiada voz de Rosalía Tovar se escucha en un video publicado en sus redes sociales.

En la cinta se aprecian departamentos y a lo lejos se escuchan los aviones invasores que minutos después iniciaron con el bombardeo.

“Esta madrugada fui despertada a las casi 5 a.m. por los aviones sobrevolando mi cabeza. Rusia nos ataca”, es el texto que acompaña el primer video publicado por la mexicana en Ucrania.

Explosiones, ondas expansivas y cortes en el suministrito eléctrico llegaron inmediatamente a las ciudades afectadas. Esa madrugada inició la odisea de Rosalía Tovar por salir de la que fue su casa por una década. Solo con una mochila cargada a la espalda.

Abandonó todo

Tovar tuvo que dejar su empleo, a sus estudiantes, su departamento, sus ahorros -los bancos ucranianos están congelados-, a sus mejores amigos y “su vida entera”.

“Está era mi casa, este era mi hogar, una vida entera. Es una vida, es un recuerdo. Se están llevando todo lo que pude hacer durante estos años. Además, mis amigos no pueden salir de Kiev, ahora todo está bloqueado. La gente no puede salir de la ciudad”, agregó Rosalía.

La salida de Ivanna Frankiev se complicó, resultado de un bombardeo que afectó el aeropuerto.

Rosalía Tovar aguardó ese día en el hotel, había toque de queda.

“Ahora entiendo que ya no hay marcha atrás, que yo no voy a poder volver. Yo estaba aquí pensando que íbamos a volver con nuestra embajada el sábado. Ahora no hay vuelta atrás. Ahora estamos buscando la manera de poder salir de Ivanna”.

Son evacuados

En la mañana del día siguiente al 24 de febrero, a bordo de un camión, Rosalía Tovar y otros mexicanos fueron trasladados vía terrestre a la frontera con Rumania.

Después de unas 10 horas de trayecto, llegaron a la frontera donde se encontraron con miles de personas con el mismo objetivo: abandonar Ucrania.

Ahí Rosalía Tovar y el resto de mexicanos tendrán que esperar infinidad de horas. No los dejan pasar a todos para evitar caos.

Rosalía no ha informado si logró pasar a Rumania.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato mantiene contacto con ella quien lo último que les mencionó es que se encontraba “atapada en la guerra y sin dinero”.

