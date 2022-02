Conflicto Ucrania vs Rusia: México fijó que su postura es de autodeterminación de los pueblos y de no invasiones

Staff Correo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania es el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“México ya fijo su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional. Esa es nuestra postura”, dijo AMLO.

En este contexto, aseguró además que México no tendrá ningún problema en materia energética. Esto, en caso que los precios del gas y la energía eléctrica aumenten por el conflicto bélico en Europa.

También lee: AMLO responde a Blinken llamado por asesinato de periodistas: “no sea injeriencista”

López Obrador destacó que a diferencia de Estados Unidos, México cuenta con una red eléctrica nacional y lo que ha permitido que las afectaciones por heladas en el norte sean resueltas pronto.

“No tenemos problema. Tenemos contratos para recibir gas, en el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, otras formas de generar energía eléctrica, tenemos las hidroeléctricas, combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón. Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica, aún aumentando el precio del gas, como ya sucedió en las heladas en Texas”, aseguró.

¿Cómo afectaría?

Foto: Especial

Según El Universal analistas indicaron que los aumentos por el conflicto Ucrania vs Rusia comienzan a registrarse y es posible que se perciban casi de inmediato. Algunas estaciones de servicio superan niveles de 25 pesos por litro en el caso de la gasolina regular y 27 pesos en el caso de la premium. Precisamente, el alza en las cotizaciones del petróleo crudo a nivel internacional provocó estos aumentos.

El barril de petróleo West Texas Intermediate, referencia para el mercado local, cerró ayer en 92.35 dólares, un alza de 1.41%. En tanto, la mezcla mexicana de exportación terminó en 88.48 dólares por tonel, es decir, un avance de 3.42%. A últimas fechas, el WTI llegó a máximos de siete años y medio.

Te puede interesar: Condenan decisión de Putin tras independizar las repúblicas separatistas

ac