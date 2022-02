Alemania, Italia y Reino Unido fueron los primeros en señalar las sanciones que impondrán a Rusia tras independizar a las repúblicas separatistas

Rusia. – Luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, hoy el primer ministro italiano Mario Draghi, calificó la acción como una “violación inaceptable de la soberanía democrática y la integridad territorial de Ucrania”.

Por lo anterior, señaló que la crisis con Ucrania se ha agravado, por lo que está en contacto con los países aliados “para encontrar una solución pacífica a la crisis y evitar una guerra en el corazón de Europa”.

“La vía del diálogo sigue siendo esencial, pero ya estamos definiendo en el seno de la Unión Europea (UE) medidas y sanciones contra Rusia”, dijo Mario Draghi.

Pero no solo Italia se pronunció, sino también lo hizo Alemania, quien, de acuerdo con el canciller alemán, Olaf Scholz, ha suspendido el proceso de habilitación del gasoducto Nord Stream 2 por las acciones del presidente de Vladimir Putin contra Ucrania.

“En el contexto de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno alemán detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 hasta nuevo aviso”, afirmó el canciller.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que el Reino Unido impondrá sanciones contra cinco bancos rusos y tres personas de alto poder adquisitivo.

Condenan decisión de Putin tras independizar las repúblicas separatistas

Por otro lado, Vladimir Putin llamó este martes a través de un comunicado a otros países a seguir su ejemplo y reconocer la independencia de dichas repúblicas separatistas.

El comunicado señala que la decisión del presidente de Rusia “fue dictada principalmente por razones humanitarias y el deseo de proteger a la población civil de Donetsk y Lugansk, incluidos cientos de miles de ciudadanos rusos, de una amenaza real para sus vidas y su seguridad”.

Dejó claro que siempre considerará a Ucrania como parte de Rusia. “La Ucrania moderna es obra de Rusia”, dijo en su mensaje dedicado a cuestionar todo lo que es el Estado ucraniano, al que calificó de corrupto, una “colonia de Estados Unidos” encabezada por “marionetas”.

Resaltó que la responsabilidad por lo que ocurre no es suya, sino de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que está usando Ucrania como “escenario de guerra”.

Afirmó que hizo lo posible porque el problema se resuelva de la vía diplomática y que la responsabilidad es de Occidente por no responder a sus demandas de seguridad. Sin embargo, la OTAN y Occidente defienden el derecho de los países de forjar las alianzas que decidan.

A decir de expertos y políticos, es el presidente ruso quien está decidido a atacar Ucrania, por varias razones: por considerarla parte de su esfera de influencia, una parte que, según explicó hoy, le fue “robada”.

Según los Michael Kofman y Jeffrey Edmonds en un artículo para la revista Foreign Affairs, señalaron que si esta vez Rusia invade Ucrania no se pondrá límites.

Afirmaron que su decisión de reconocer la independencia declarada por los territorios separatistas ucranianos de Donetsk y Lugansk, y de ordenar a las fuerzas que “mantengan la paz” en la zona, marca el principio de su operación contra Ucrania. Y temen que será avasalladora.

David Leonhardt, en The New York Times, coincide con el artículo, pues señala que Ucrania es diferente, explica que la operación involucrará “a uno de los ejércitos más grandes del mundo lanzando una invasión terrestre no provocada en un país vecino. El objetivo aparente sería una expansión del dominio regional, ya sea mediante la anexión o el establecimiento de un gobierno títere”.

