El canciller Marcelo Ebrard confirmó que México mantendrá sus relaciones diplomáticas con Rusia, aunque dejó claro que condena la guerra

Redacción

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció un mensaje con motivo de la operación militar de Rusia en Ucrania, en el que adelantó que se mantendrán las relaciones diplomáticas con Rusia al tiempo que el Gobierno federal se concentrará en la seguridad de mexicanos en Ucrania.

“Nosotros mantenemos las relaciones con la federación rusa es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto”, dijo Ebrard en un breve mensaje a medios.

Lee también: Ucrania responde ataque de Rusia; caen mercados y sube el petróleo

“Respuesta bélica no está planteada. Tendríamos que revisar, si esto llegara a suceder, de qué naturaleza sería. Es muy difícil que México apoye una respuesta bélica, nuestra posición es encontrar, esencialmente, una respuesta política”, añadió.

En tanto, la embajadora mexicana en Ucrania, Olga García Guillén, informó que de las 225 personas mexicanas en aquel país, la mitad está en Kiev, y no se tiene un informe de algún mexicano afectado.

Esta postura va acorde al mensaje que el propio Ebrard ya había posteado en sus redes sociales, y en el que condenaba las acciones militares de Rusia sobre Ucrania, y en favor de la paz.

México rechaza el uso de la fuerza,reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022

El Canciller también dio a conocer que a la Embajada se mantiene en contacto con las familias mexicanas tras el decreto de estado de emergencia en la nación.

Asimismo, señaló que en Kiev hubo bombardeos en instalaciones gubernamentales sin afectación a connacionales y confirmó que se registraron combates en el este y sur de Ucrania.

En gabinete de seguridad. Nuestra embajadora reporta : están bien, en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad. Confirmados combates este y sur de Ucrania. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022

López Obrador también rechaza la guerra

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves que México está en contra de la guerra,y a favor del diálogo y de la solución pacífica, ante la crisis por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “seguirá promoviendo que haya diálogo”.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.

Te puede interesar: Rusia advierte “fuerte y dolorosa” respuesta a sanciones; Israel apoya a Ucrania

El mandatario respaldó la postura de México en la última sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la Embajadora alterna, Alicia Buenrostro, “respaldó todas las declaraciones del secretario general (António Guterres)” sobre Ucrania.

“Bajo las presentes circunstancias, debo cambiar mi apelación: Presidente Putin, en el nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia. Este conflicto debe de terminar ahora”, escribió Guterres en sus redes sociales.

En ese sentido, AMLO reiteró que la intención del país es abogar por la paz y el fin del conflicto ruso-ucraniano.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, comentó López Obrador.

Quizás te interese: México fija postura de no intervención ante conflicto Ucrania vs Rusia

Por último, el mandatario nacional insistió en que su Gobierno está preparado para una previsible crisis energética, y apuntó que la situación “agarró” a México en medio de una apreciación de la moneda nacional: el peso.

JRP