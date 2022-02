Contra la invasión de Rusia, los ucranianos en León pidieron el cese al fuego y retomar la paz en medio de los ataques

León.- Con el himno nacional de Ucrania de fondo y con la voz entrecortada decenas de ucranianos pidieron que llegue la paz a su país. Así, desde el Arco de la Calzada pidieron que termine el ataque ruso.

La mañana de este domingo, los ucranianos que radican en León se instalaron con pancartas y su bandera en mano para pedir un alto a la guerra. Además, lanzaron un mensaje a su familia a través de las redes sociales para que sepan que su corazón está con ellos.

Vitalia Godylo contó a Correo que su familia está en su país de origen y pocas veces ha tenido contacto con ellos. Y es que, relató, están resguardados en los sótanos ante el temor de ser alcanzados por la invasión rusa.

“Queremos a nuestras familias vivas. Los amamos y pedimos a los militares rusos no ataquen nuestro país y que oren por la paz que tanto necesita nuestro pueblo”, dijo Vitalia.

Se trata de familias integradas por ucranianos que llegaron a Guanajuato, específicamente a León, para estudiar o por alguna oportunidad laboral. Con el paso de los años conformaron su familia en el estado, pero su lazo los une con sus seres queridos a la distancia.

Hoy su vida ha dado un giro terrible, pues sienten la importancia de no estar con sus familias. Además, el dolor de escuchar cada noticia donde los ataques no paran “algunos han tenido que dejar sus casas y los han robado. Otros no quieren salir del país y se defenderán. Es una tragedia”, explicó una joven.

¡Viva Ucrania!

El contingente caminó por la calle Madero para llegar hasta la zona peatonal. Durante su trayecto, recibieron muestras de cariño por los leoneses que gritaban “¡viva Ucrania!”.

Un grupo de mujeres ucranianas que encabezaron la marcha derramaron unas lágrimas, mientras pedían a la población orar. “¡Estamos contigo Ucrania!”, dijeron, mientras que en su idioma cantaron música típica de su región, el himno nacional y decían “¡sé fuerte Ucrania!”.

La marcha conmovió a los que fueron testigos de ella. Y es que los ucranianos pidieron al pueblo mexicano una oración para salvar a sus familias y por la paz de ambas naciones.

Una oración por la paz

En tanto, durante la homilía, el arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras llamó a unirse en oración y pedir por la paz mundial. Sobre todo por el conflicto que enfrenta Rusia y Ucrania.

“Tiene sus consecuencias en el mundo entero y Dios es de paz no de guerra, y hoy la humanidad quiere tener paz”. Asimismo, pidió que los encargados de estas naciones reflexionen sobre sus intereses y que no prevalezcan sobre la paz y el respeto de la población.

El arzobispo pidió por ser empáticos con la sociedad, comportarse como hermanos y orar para que los países en conflicto busquen la paz mundial y en sus pueblos.

Hoy Ucrania vislumbró una pequeña oportunidad de conciliación con la apertura para negociar en la frontera de Bielorrusia. No obstante, la ocupación continúa y las familias son el primer frente herido.

